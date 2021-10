L'any que ve els propietaris de tres o més pisos buits a Manresa hauran de pagar el 50% més d'IBI. La mesura s'ha aprovat al ple municipal amb el vot a favor d'ERC, JxM i Fem i el vot en contra de PSC i Ciutadans. ERC, JxM i Fem defensen el recàrrec de la quota de l’IBI per tal d'incentivar que els pisos buits es posin al mercat amb la finalitat de recuperar-ne l’ús.

D’acord amb la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge, tindrà la consideració d’immoble desocupat amb caràcter permanent aquell que romangui buit sense causa justificada per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades de desocupació de l’habitatge el trasllat per raons laborals; el canvi de domicili per una situació de dependència; el fet que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent de resolució, o que l’habitatge es destini a una activitat econòmica legalment registrada i així s’acrediti.