Els manresans han votat a favor de convertir el carrer d'Àngel Guimerà en una illa de vianants sense bus coincidint amb la decisió del govern manresà, tal com ha avançat avui aquest diari. Així ho ha anunciat aquest divendres al vespre l'Ajuntament de Manresa en una sessió informativa a la Sala Petita del teatre Kursaal de Manresa davant d'una vintena de persones. L'alcalde Marc Aloy i el regidor David Aaron López, responsable d'Urbanisme i Mobilitat, han detallat els resultats de l'enquesta ciutadana que, majoritàriament, ha avalat la decisió de tirar endavant un model que deixa fora del cèntric vial comercial el transport públic. Aquesta opció és la que reclamen actualment la gran majoria dels botiguers associats del vial, amb el suport de la UBIC i de la Cambra de Comerç de Manresa.

Una vegada fets públics els resultats, el consistori es reunirà a partir de la setmana vinent amb el Consell de Mobilitat i amb els quatre consells de districte per informar-los amb de la decisió com ha fet aquest vespre, en què Aloy i López també han respost les preguntes realitzades pels assistents a la sessió, que ha durat hora i mitja.

Dilluns a les 19 h es farà la presentació al Consell de Districte Llevant al Casal Cívic Font dels Capellans. Dimarts a les 19 h, es presentarà al Consell Districte Centre a la sala d'actes del Centre Cultural El Casino. Dimecres a les 19 h, s'explicarà al Consell de Districte Ponent a La Nostra Llar - Av Valldaura. Per últim, dijous a les 19 h es presentarà al Consell de Districte Nord a l'Ateneu les Bases.

L'opció de deixar el Guimerà sense cotxes s'ha provat en diverses ocasions, concretament, en les últimes èpoques de Nadal. El Guimerà té 484 veïns i 150 activitats econòmiques, i cada dia hi agafen el bus urbà una mitjana de 4.400 usuaris.

Els resultats

El 52,3% dels votants ha votat que està gens (41,3%) o poc (11%) d’acord amb el fet de mantenir la situació actual del carrer Guimerà. El 37,1% ha assegurat estar d’acord (6,8%) o molt d’acord (30,3%). Pel que fa al model que preveia mantenir el bus, el 48,8% ha dit estar gens (37,2%) o poc d’acord (11,6%). El 41,6% ha estat d’acord (8,9%) o molt d’acord (32,7%).

Pel que fa al model sense pas d'autobús, el 47,9% dels votants ha estat d’acord (4,6%) o molt d’acord (43,3%). El 44,1% ha estat gens (34,5%) o poc d’acord (9,6%).

Els votants

Aquest divendres s’han presentat un balanç de les diferents fases del procés, que ha comptat amb l’assistència de 169 persones a les diferents sessions informatives convocades i amb un balanç de 637 enquestes vàlides recollides, un cop depurades les que no complien les condicions per poder tenir aquesta consideració.

D’aquestes, 331 van respondre el qüestionari a través de la web Decidim Manresa —la plataforma que agrupa els processos participatius que s’impulsen des de l’Ajuntament de Manresa—, mentre que les 306 restants es van recollir de manera presencial, a peu de carrer —amb enquestadors que es desplaçaven per l’àrea d’influència del vial— i a través també de diferents comerços de la zona.

Pel que fa al gènere de les persones enquestades, un 55,7% són dones i un 44,1%, homes, i també hi ha participat una persona que es va definir com a no binària. Sobre les edats, el 44,4% es concentren en la franja de 36 a 55 anys, seguida pel 20,7% dels majors de 65 anys, el 14,8% dels de 56 a 65, l’11,6% dels de 26 a 35 anys, i el 8,5% dels de 16 a 25.