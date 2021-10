L'Ajuntament de Manresa admet que la situació d'inseguretat a la ciutat és greu i que els tres apunyalaments de les darreres setmanes, un de mortal, suposen un increment d'unes accions violentes que no eren pròpies de la ciutat. La reacció del govern és incrementar el nombre d'efectius policials, els propis de la policia local (s'han incorporat 4 agents i es convoquen 6 places més) i els de Mossos d'Esquadra, amb una quinzena de Mossos que s'incorporen a la comissaria de la Manresa (ara n'hi haurà 77, en total, per a les tasques de seguretat ciutadana al Bages); crear una taula per a la seguretat i el civisme amb la participació de tots els partits representats al ple, les associacions de veïns, el col·legi d'advocats i les entitats comercials de la ciutat: instal·lar una dotzena de càmeres de vigilància entre aquest 2021 i 2022 als "punts calents" de la ciutat; fer un reforç dels projectes socials; incrementar els treballs interdisciplinaris interns de l'Ajuntament per coordinar totes les accions socials per eliminar grups de conflicte; reforçar la neteja i la il·luminació en llocs on hi ha concentracions de ciutadans que són l'origen d'alguns problemes d'incivisme i fer una revisió de les llicències de locals que poden ser el focus de determinats problemes.

L'alcalde Marc Aloy (ERC) i el regidor de Seguretat i Ciutadania, Joan Calmet (Junts x Manresa), han fet una compareixença davant els mitjans de comunicació per explicar les solucions que pensen dur a terme per millorar la seguretat i el civisme a la ciutat. Han estat acompanyats del cap de la Policia Local de Manresa, Jordi Mora. L'alcalde de Manresa ha atribuït bona part del problema a la pressió "enorme" que està fent Barcelona per treure de la ciutat persones que generaven conflicte a la capital catalana, centrifugant el problema a altres ciutats del país, principalment, segons ha descrit, urbs que tenen connexió amb tren i on hi arriben persones que no han trobat possibilitat de continuar a Barcelona. Aloy ha citat ciutats com Mataró, Girona o Tarragona, on diu que també estan estudiant mesures per l'increment de delinqüència.

Abans de tancar la compareixença, Aloy ha recordat que aquest divendres es farà una reunió específica sobre seguretat a l’Ajuntament de Manresa amb el Consell d’Interior, Joan Ignasi Elena, “que ja coneix la problemàtica i que ve a posar solucions sobre la taula”.

Bandes perilloses

El govern de Manresa considera que el problema que hi ha a la ciutat amb les accions violentes es deu a la presència de bandes perilloses i violentes que s'enfronten a tercers o entre ells per tenir el domini de la venda de droga, que són els que han provocat tres apunyalaments en el darrer mes, un dels quals amb resultat de mort. Es tracta, segons ha detallat el regidor de Seguretat Ciutadana, d’un tipus de delinqüència que és en mans dels grups d’investigació dels Mossos d’Esquadra i del cos de Policia Nacional. En aquests casos, la Policia Local hi pot jugar només un paper de suport.

L'altre problema relacionat amb aquests fets és la presència de ciutadans majoritàriament joves i coneixedors de la legalitat que es dediquen als petits robatoris. Són un col·lectiu que Marc Aloy ha definit com a joves que no tenen altra cosa a fer, que han quedat exclosos del sistema i que tenen a favor seu la debilitat de la justícia, perquè aquest tipus d'accions que fan generalment no els suposa ingrés a la presó i poden reincidir de manera reiterada.

En aquest sentit, Aloy ha aplaudit els canvis en la llei d'estrangeria, perquè una part important d'aquest col·lectiu està format per nois que arriben d'altres països i que aquí no troben vies per adoptar les normes de convivència de la societat. Aquests joves tenen associats problemes amb la drogodependència i amb l'alcoholisme, i amb algunes malalties mentals que també poden afectar el comportament. Hi ha un altre col·lectiu sobre el que també s'actua que és el de les persones que són consumidors de drogues o d'alcohol o d'ambdues substàncies i que o bé viuen al carrer o hi passen bona part del dia. Aquests, amb actituds més incíviques que violentes, també incrementen la sensació d'inseguretat.

En tercer lloc, Calmet ha exposat les problemàtiques d’incivisme, que en aquests moments es troben concentrades sobretot al passeig de la República i a la plaça Sant Domènec. El regidor ha explicat que “no es tracta de delinqüència, es tracta d’un incivisme extrem que té un alt grau d’incidència sobre la qualitat de vida de la gent que viu en aquestes zones, un incivisme vinculat a grans consums i dependències d’alcohol i drogues”. Així, ha assegurat que en aquest cas el problema s’ha d’afrontar des de l’àmbit de la salut, de l’acció social, del civisme i de la mediació. En quart i últim lloc, el regidor de Seguretat Ciutadana ha parlat de les ocupacions conflictives, sobre les quals s’hi està treballant amb un grup específic i multidisciplinar.

Aloy i Calmet han insistit en la importància que té fer el camí cap a majors quotes de seguretat de la mà de la ciutadania i de la resta de policies, han fet una crida expressa al cos de Mossos d'Esquadra i a la Policia Nacional per vetllar per la seguretat ciutadana, Parlant del paper de les entitats i dels veïns, Aloy i Calment han recalcat que tots tenen els contactes oberts per informar a l'equip de govern. "Els necessitem perquè són també els nostres ulls al carrer", ha assegurat Aloy, i Calmet ha explicat que la Taula de Seguertat i Civisme es començarà a reunir a partir de la pròxima setmana, al principi amb una periodicitat que podria ser mensual.