Continua la davallada de l'afectació hospitalària de l'epidèmia de coronavirus a Manresa. A hores d’ara hi ha set ingressats per covid-19 a l'hospital Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia cap dels quals a l'UCI. La setmana passada hi havia deu ingressats, dels quals dos a l'UCI, així que ha baixat tant el nombre total d'ingressats com els que necessiten l'atenció de cures intensives.

Cal recordar, també, que una setmana més l'Hospital de Sant Andreu es manté lliure de covid. L'actualització de l'afectació covid-19 a la Fundació Althaia mostren que durant la darrera setmana no hi ha hagut cap defunció per l’afectació del coronavirus SARS-CoV-2 i la xifra es manté en 331. La dada acumulada des del març del 2020 d'altes a pacients ingressats és de 2.931, dotze més que la setmana passada.