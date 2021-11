El diagnòstic precoç i l’abordatge multidisciplinari i en xarxa són elements claus per minimitzar els efectes de la insuficiència cardíaca, una malaltia cada vegada més prevalent en la societat i el motiu d’ingrés mèdic més freqüent. Aquests han estat els eixos centrals que s’han tractat en la jornada Actualització en Insuficiència Cardíaca, organitzada per la Societat Catalana de Cardiologia i dirigida pel Servei de Cardiologia de la Fundació Althaia. La sessió, que s’ha celebrat aquest divendres a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa i que s’ha pogut seguir en format presencial i virtual, ha aplegat uns 120 professionals de la comarca del Bages de diferents especialitats i nivells assistencials.

La jornada ha acollit tres taules de reflexió i debat que han comptat amb la participació de professionals d’Atenció primària, Cardiologia, Urgències, Medicina interna i Nefrologia. Els temes que s’han tractat han estat l’abordatge multidisciplinari i la continuïtat assistencial, el tractament farmacològic i les novetats vinculades a aquesta malaltia.

La insuficiència cardíaca, que pot afectar aproximadament un 10% de la població d’edat avançada, apareix quan el cor és incapaç d'expulsar la sang que li arriba en cada cicle cardíac en la mesura en què ho hauria de fer. És a dir, té dificultats per fer la seva funció: proporcionar sang a tots els òrgans i parts del cos en suficient quantitat perquè funcionin correctament. Com a conseqüència, les persones que la pateixen se senten dèbils, cansades o tenen dificultats per respirar.

Pot afectar a qualsevol

La insuficiència cardíaca sol aparèixer en l’evolució de diverses malalties cardíaques. Afecta persones de totes les edats, des de criatures i joves fins a persones grans. Tot i això, la incidència en persones d'edat avançada és més gran, a causa del desgast més important del cor i el nombre més gran de malalties que acostumen a patir.

Tot i que la majoria de vegades la insuficiència cardíaca esdevé crònica, seguir el tractament farmacològic prescrit en pot millorar els símptomes i la qualitat de vida, així com també alentir la progressió de la malaltia i així millorar-ne el pronòstic.

Les recomanacions per prevenir la insuficiència cardíaca són comunes a les mesures preventives de totes les malalties del cor, una de les causes més comunes de mort i de discapacitat. Algunes mesures de prevenció per disminuir el risc de patir una malaltia del cor són controlar els factors de risc coneguts, com són la hipertensió arterial, la hipercolesterolèmia i la diabetis; deixar de fumar; seguir una alimentació saludable, i practicar alguna activitat física de manera regular.