L’Ajuntament de Manresa ha anunciat aquest migdia que ha arribat a un acord amb La Caixa per comprar-li tota la seva propietat a la Fàbrica Nova. L’objectiu és ubicar en aquest espai un projecte universitari coliderat amb la UPC del qual s’informarà properament. L’operació té un cost total de 12,3 milions d’euros, 5,7 dels quals corresponen a les obres d’urbanització que ja ha fet La Caixa a l’entorn dins de les càrregues urbanístiques. Al recinte del complex fabril, que fa uns 65.000 m2, també hi ha una part que és de la constructora manresana Cots i Claret i una del Banc de Sabadell.

La presentació de l'adquisició s'ha fet aquest migdia a l'interior del recinte amb la presència de la majoria de regidors del govern i dels grups a l'oposició, així com tècnics de l'Ajuntament i representants de la UPC, entre els quals el seu director, Pere Palà, i d'associacions de veïns properes al complex fabril.

L'alcalde Marc Aloy, que ha liderat l'acord amb La Caixa i que ja en el seu dia va dir que remuntar aquest "gegant adormit", com l'ha definit, era la seva "obsessió", ha dit que el d'avui "és el primer pas perquè la Fàbrica Nova sigui el gran motor d'aquesta ciutat". Ha avançat que en el ple municipal del proper dia 18 d'aquest mes es portarà a aprovació l'acord amb La Caixa a través d'ImmoCaixa. Ha dit que l'entesa és fruit de moltes hores de treball i ha destacat el canvi de model d'un complex que havia d'esdevenir un gran centre comercial amb milers de metres quadrats a un projecte municipal que té per objectiu generar coneixement i innovació i que tindrà un gran parc al costat dels usos universitaris. Entre els agraïments que ha fet n'hi ha hagut un per a ImmoCaixa "per avenir-se a negociar".

El regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, ha repassat tots els elements positius que aporta la compra de la Fàbrica Nova per part de l'Ajuntament. Entre d'altres, ha destacat que suposa posar en valor un edifici d'una gran importància patrimonial que, ha remarcat Aloy, està en molt bon estat i, per tant, tindrà un paper cabdal en el nou projecte. L'exalcalde i regidor d'Hisenda, Valentí Junyent, ha subratllat que "si ens hem pogut endeutar és perquè tenim unes finances sanejades que ens permeten anar a buscar crèdit a fora".

Andrés Rojo, regidor de Ciutadans, ha celebrat que la crisi aturés el projecte de convertir la Fàbrica Nova en un gran centre comercial i el gir cap als usos universitaris del projecte. Apostar per l'ensenyament, ha assegurat, és "apostar pel cavall guanyador". Ha expressat el desig que "la gent de la UPC prioritzi el projecte" i ha recordat que per tirar-lo endavant cal "el compromís de la Generalitat".

Per part seva, Roser Alegre, regidora de Fem Manresa, també ha celebrat que la Fàbrica Nova es desencalli per fi i que ho faci amb un projecte adreçat als joves i que servirà per dinamitzar els barris de l'entorn.

Felip González, regidor del PSC, ha definit la compra com "un acte de fe" i ha reconegut que el paper de l'oposició ha estat mínim i ha consistir a comprovar que sigui una compra que té sentit. Ha recordat que iniciar l'actual campus de la FUB a les Bases de Manresa, en temps de l'alcalde socialista Jordi Valls, també va ser un acte de fe del qual, ara, n'està recollint els fruits la ciutat. Ha avançat que el dia 22 se signarà l'acord amb la UPC per tirar endavant el projecte universitari que coliderarà la universitat politècnica.

Abans de les fotografies d'un matí en què tot han estat somriures sota les mascaretes i satisfacció, a la pregunta d'aquest diari, Aloy ha situat en tres mandats mínim el que trigarà a fer-se realitat el projecte que donarà vida a la Fàbrica Nova. Per fi.

La compra inclou 21.400 m2

ImoCaixa, amb qui ha fet tractes l’Ajuntament, és una empresa que pertany al 100% a la societat holding d’inversions no cotitzada CriteriaCaixa, que gestiona el patrimoni de la Fundación Bancaria La Caixa. En total, la compra inclou 21.400 m2, que corresponen a quatre finques, en una de les quals és on hi ha la nau central de la Fàbrica Nova. Cots i Claret hi té uns 4.600 m2 per fer-hi dos blocs d’habitatges de 96 pisos cadascun, i el Banc de Sabadell, 2.300 m2 més d’una edificació de la qual ja n’hi ha fet una part dels fonaments també amb cabuda per a 96 habitatges.

Dins la història de la Fàbrica Nova, la notícia donada avui per l’Ajuntament marca un abans i un després importantíssim a disset anys d’intents fallits per desencallar una peça cabdal per reactivar un sector molt estratègic de Manresa. La millora urbanística de l’entorn que s’ha fet els darrers anys -pagada en bona part per La Caixa a través de les càrregues d’urbanització- ha fet encara més evident que el complex situat entre l’avinguda de Bertrand i Serra, la carretera del Pont de Vilomara i el carrer d’Ignasi Domènech no es podia passar vint anys més aturat.

L'antiga operació per dotar l’espai que va ocupar fins al 1989 el complex tèxtil Bertrand i Serra de 430 habitatges, una part dels quals de protecció oficial; un aparcament subterrani per a 1.300 vehicles, una superfície comercial de fins a 16.000 m2 i un parc central de 40.000 m2 -inicialment també hi havia previst un pavelló poliesportiu- ha estat una de les més accidentades i plenes d’alts i baixos de les que s’han bastit mai a Manresa. Hi ha tingut molt a veure la crisi del 2008, que va irrompre just quan havia de començar a prendre forma el projecte concretat el 2004.

El 14 de gener del 2004 hi va haver un acord històric entre l’Ajuntament i la promotora immobiliària Sacresa, que el 1999 havia comprat una part dels terrenys abandonats de la Fàbrica Nova (l’altra la va comprar la constructora manresana Cots i Claret), que incloïa construir 420 pisos, una torre de 14 plantes, amb un hotel i oficines, un parc urbà, un aparcament amb 900 places a banda de 600 més per donar servei als habitatges del sector, una pista poliesportiva, dues grans places a banda i banda de l’edifici principal de la Fàbrica Nova, 10.00 m2 d’espai comercial de venta i 16.000 m2 d’espai de serveis per encabir cafeteries i restaurants, entre d’altres. Es va presentar com un acord històric, i ho era. Tot plegat es va xifrar en una inversió de 90 milions d’euros. El conveni es va portar a aprovació al ple del dilluns a sobre, on va aconseguir el suport de tots els grups llevat del PP, que es va abstenir. Tirar endavant el projecte va suposar variar els paràmetres del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) per fer quadrar l’operació: rebaixar del 50 al 20% el percentatge dels pisos protegits (de 210 a 85) i renunciar a la meitat de la nau central conservada per donar-li usos públics.

A partir d’aquí, es va aturar tot. Pel camí, hi han hagut diversos canvis de mans de la propietat. Així, el 2008 la part que havia comprat Sacresa va passar a ser propietat de la filial immobiliària de La Caixa (Servihabitat XXI SA, ara ImmoCaixa) i el 2014 el Banc de Sabadell es va quedar 2.300 m2 de la part de Cots i Claret.

La cronologia