Albert Altés, cap d’Hematologia a la Fundació Althaia, presentarà dilluns vinent, dia 29 de novembre, a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (c. Dr. Joan Soler, 1-3), a les 5 de la tarda, el llibre Som virus, guanyador del primer Premi d’Assaig Ricard Torrents Bertrana convocat per Eumo Editoral i la UVic-UCC amb l’objectiu de promoure el conreu i la difusió del gènere d’assaig en llengua catalana. L'autor estarà acompanyat per les doctores Isabel Comerma i Marina Geli.

Al llibre, Altés ha volgut explicar d’una manera entenedora i planera la funció dels virus al llarg del temps, des de l’origen de la vida fins als nostres dies, com a motors de l’evolució, com a creadors de nous gens i com a generadors de diversitat. L’autor subratlla també el paper que tenen per combatre algunes malalties infeccioses o en la lluita contra el càncer: "És cert que inicialment vam conèixer els virus pels estralls que provoquen, però avui sabem que els beneficis que ens han aportat són infinitament més grans que els danys que ens han causat". Per últim, posa èmfasi en la curiositat que mou la recerca científica: "La tafaneria ens mata, no ho podem evitar. I els sentiments també. Però són aquesta tafaneria i aquests sentiments els que ens motiven a continuar estudiant, investigant, experimentant i aprenent”.

Altés es va especialitzar en hematologia a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona i ha compaginat la pràctica clínica amb la recerca i l’activisme social. Actualment és professor a la Facultat de Medicina de la UVic-UCC i cap del servei d’Hematologia a la Fundació Althaia de Manresa.

El premi que ha rebut el llibre ret homenatge a Ricard Torrents, assagista, traductor i crític literari, especialitzat en el poeta Jacint Verdaguer i impulsor de la UVic-UCC de la qual fou el primer rector, a més a més de fundador d'Eumo Editorial. El jurat, format per Marina Subirats, Jordi Amat, Pilar Godayol, Xavier Antich, Marina Subirats, Francesc Codina, Cristina Pujades i Blanca Llum Vidal, va valorar sobretot que l’assaig d’Albert Altés "posa de relleu les aportacions que les dones han fet a la ciència al llarg de la història".