Supercoop Manresa, al mercat Puigmercadal, serà avui l’escenari de la presentació del llibre «Entre Mans. Dones pageses, dones dempeus» de Laia de Ahumada amb il·lustracions de Maria Rosa Vidal Tosas, de l’editorial pirinenca Anem Editors.

L’acte de presentació és organitzat conjuntament per la Xarxa pel Relleu Agrari i Supercoop Manresa i tindrà lloc a 1/4 de 7 de la tarda.

És un llibre d’entrevistes a dones pageses que estan al capdavant de petites explotacions de caire familiar. Entre les entrevistades hi ha Maria Costa, de L’Escairador (Cal Rosal, Berga); Alba Escalona i Alba Bertran, de Can Pèlacs (Matadepera); Dolors Català, de Thymus Organic Soap (Arbeca); Maria Giner, de La Kosturica (Canovelles); Maria Carme Plana i Maria Carme Perxachs, de Can Plana (Vallgorguina) i Nati Ninot, de la Formatgeria Sant Gil d’Albió (Albió, Llorac).