La Facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha rebut aquest curs 1.103 sol·licituds per cursar els estudis per a un total de 142 places que s’oferien a primer curs. Enguany la UVic-UCC ha registrat 157 matriculats de nou accés al grau. D’aquests, 15 provenen d’altres facultats, i els ja esmentats 142 són els que s’han matriculat a primer curs. Representen el 7 % més en relació amb el curs 2020-2021.

Els dos primers cursos de Medicina s’imparteixen al campus Vic, i a partir de tercer els estudiants es reparteixen entre els campus de Vic i el de Manresa. La Unitat Docent de la capital del Bages és a l’Hospital de Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia. A partir de primer, els estudiants també fan simulació a la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa).

En primera opció

125 estudiants han sol·licitat el grau en primera preferència, que enguany tenia una nota de tall de 12,390 sobre 14. «Poca broma», va fer notar sobre aquesta dada Marina Geli, directora general de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, que és de qui depèn Medicina. Igual que la de les matriculacions. «Hi ha hagut un increment de vocacions sanitàries, en totes les seves disciplines, a causa de la pandèmia». Un altre element que explicaria l’interès per fer Medicina a la UVic-UCC és que «la nostra universitat és vista com una facultat de confiança, i aquest és un element molt important», segons la seva opinió.

En total, Medicina de la UVic-UCC té 488 estudiants, l’any en què es desplega el cinquè curs dels sis de què consta. «Estem entrant a la recta final de la primera promoció amb 488 alumnes. Per damunt de les expectatives inicials», tot i que es tracta d’estudis privats. «Som una universitat d’iniciativa pública territorial a preu privat». Uns 13.000 euros per curs. Les negociacions entre la universitat i la Generalitat per renovar el contracte-programa entre les dues institucions podrien abaratir-ne el preu.

Segons va explicar Geli a l’hora de valorar els resultats de les matriculacions, les dades de Medicina són per estar satisfets «perquè els dos últims anys la pandèmia ha afectat tothom, però en el cas de Medicina hi havia un doble repte. Un era mantenir la qualitat docent» i, d’altra banda, fer-ho amb uns «professionals que en el seu dia a dia vivien una tensió extraordinària perquè en la seva majoria, el 80 %, són metges que treballen» i havien de fer front a l’emergència sanitària. «Van mantenir el seu compromís assistencial i també el docent».

Segons el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, que hi hagi hagut més interès per les ciències de la salut en plena pandèmia «diu molt a favor de la nostra societat».

Amb el confinament dur, les classes es van fer en línia. Posteriorment van passar a ser a semipresencials, i ara són presencials tret d’algunes classes magistrals. «Les pràctiques clíniques es van preservar. És una dada que s’ha de tenir molt en consideració». «En el cas dels nostres estudiants de Medicina han fet un màster de la vida. Aquests dos anys han fet molt més del que haurien après mai en un curs ordinari».

La Facultat de Medicina disposa de 148 professors, entre titulars, associats i agregats. «És rellevant que un de cada quatre són caps de serveis», va comentar Geli. 13 del Consorci Hospitalari de Vic, 12 de la Fundació Althaia i 11 de «grans hospitals de l’àrea metropolitana que ens donen prestigi». El 71 % dels docents són de les comarques centrals.

Suport als estudiants

La Facultat de Medicina ha iniciat un programa de suport individualitzat als estudiants per ajudar-los a fer front a possibles problemes emocionals i psicològics. A partir de tercer curs tenen un tutor-mentor, i es treballa amb tècniques i metodologia de l’examen MIR, «que és un element d’angoixa important». És la prova que han de superar un cop acaben el sisè curs per triar especialitat. «De fet, aquest any els farem un assaig, un assaig MIR. Un examen. No per avaluar, sinó com a aprenentatge continu».

Donació de cossos

Un altre programa de la Facultat que ha evolucionat és el de la donació de cossos a la ciència. «Té una vessant humana extraordinària i una vessant tècnica i docent molt important», va ressaltar Geli. Des que es va posar en marxa el 2018, 430 persones han fet donació del seu cos a la Facultat de Medicina. D’aquestes, una quarantena han mort. Això ha permès «no només poder donar formació als estudiants de Medicina», sinó també a estudiants d’altres branques de ciències de la salut i professionals en exercici que volen fer formació continuada.