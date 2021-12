La radioteràpia és l’aplicació de radiacions ionitzants sobre els tumors. Actua de dues formes, explica el cap del Servei d’Oncologia Radioteràpica del Consorci Sanitari de Terrassa, Josep Maria Solé. Per una banda el feix de radiació d’alta energia trenca la cadena del DNA de la cèl·lula del tumor fins que arriba el moment que no té capacitat per duplicar-se. Per això s’han de fer sessions cada dia, generalment de dilluns a divendres, i en funció del tipus de càncer.

«És un mecanisme directe per matar la cèl·lula per radiació», comenta. Després n’hi ha un d’indirecte. La radiació trenca la mol·lècula d’aigua, i «l’àtom d’hidrògen que queda sol és tòxic pel material genètic de la mateixa cèl·lula». Sant Joan de Déu disposa d’un accelerador lineal d’alta gamma. És dins una mena de búnquer protegit per evitar fuites amb un accés diferenciat del circuit general de l’hospital. Va costar 1,8 milions. «No hi ha cap diferència amb el que hi pugui haver a Sant Pau, l’Institut Català d’Oncologia o a l’Hospital del Mar. Permet aplicar tractaments avançats i seguir una nova tendència de reduir el nombre de sessions augmentant la dosi de cadascuna per tal que sigui igualment efectiva. La tolerància és la mateixa i els resultats oncològics també». Això és gràcies al que se’n diu radioteràpia modulada o volumètrica, que s’adapta a la forma geomètrica del tumor, per evitar que les radiacions afectin teixits propers al tumor. De les 35 o 36 sessions per un càncer de pròstata que s’havien de fer temps enrere cada dia de dilluns a divendres, s’ha passat ara a 30 i en alguns casos a 20. Amb el de mama es feien entre 25 i 30 sessions, i ara són 15 i «fins i tot 5 en determinades condicions». El mateix passa amb altres tumors. «Això permet que els pacients no facin tants viatges i i, si hi ha menys sessions, tens la màquina més disponible per altres malalts. És gràcies a aquests nous acceleradors». L’aparell també utilitza la radioteràpia guiada per la imatge, que focalitza la radiació de forma més acurada; l’adaptativa, que permet variar la radiació a mesura que el tumor es redueix; o la sincronitzada amb la respiració.