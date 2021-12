Ahir a la tarda hi va tornar a haver cues a la carretera de Vic de Manressa. Aquesta vegada no va ser per anar a recollir menjar al local de la plataforma d’aliments sinó regals. Els Reis d’Orient es van avançar al 6 de gener i van repartir més de 2.000 joguines entre 800 infants.

La crida feta per la Fundació del Convent de Santa Clara a través de la seva directora, sor Lucía Caram, va donar com a resultat que moltes persones a títol particular i empreses com Joguiba i Josma, proveïdora de les pilotes de futbol del Barça, els fessin lliurament de joguines per repartir entre les famílies en situació de pobresa que hi van a buscar menjar derivades pels serveis socials.

El dia abans, en aquesta ocasió al convent de Santa Clara, també es van donar regals a 150 infants més. Ho va fer possible la iniciativa solidària l’Arbre dels Somnis de La Caixa. Sor Lucía calculava ahir que els proper dies lliuraran regals a un centenar més dels nens i nenes que vagin passant per la plataforma d’aliments.

Abans-d’ahir, una vintena de voluntaris es van encarregar de preparar les bosses, amb regals diferents segons l’edat fins als 12 anys; ahir, una trentena en van fer la distribució. A banda de l’armilla fluorescent que els identificava, alguns duien un barret vermell com el del Pare Noel. Pilotes, puzles, estoigs, peluixos, escalèxtrics... La cara d’il·lusió dels infants va ser el millor «gràcies».

Acabada la feina, que va començar a 2/4 de 4 de la tarda i va finalitzar unes tres hores després, els voluntaris van berenar plegats.

Avui repartiran tortells

Les joguines no són l’únic que obsequiarà la fundació a les famílies usuàries de la plataforma d’aliments. Caram apadrina un concurs de tortells de reis de Panàtics que es va celebrar ahir. Cada participant hi aporta un tortell per concursar i algun altre per repartir entre entitats socials. La seixantena que han anat a parar a la plataforma es distribuiran entre les famílies amb canalla que hi vagin avui a buscar menjar.