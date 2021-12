“Manresa, destinació del Camí Ignasià” és el títol del projecte al qual el ministeri de Turisme injectarà la quantitat de 2,5 milions d’euros, després que hagi estat un dels escollits en la convocatòria extraordinària 2021 dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació. El suport econòmic permetrà tirar endavant actuacions basades en la sostenibilitat i la preservació del paisatge, que alhora garanteixen un desenvolupament equilibrat de l’economia local i comarcal i l’ús eficient dels recursos i la innovació tecnològica.

Aquest ajut se suma el que ja es va rebre fa unes setmanes pel projecte “Manresa, final del Camí Ignasià”, també presentat per l’Ajuntament amb la finalitat d’intervenir en la millora del patrimoni de la ciutat amb una aportació de 2,7 milions d’euros. Així doncs, Manresa haurà rebut en poques setmanes 5,2 milions d’euros per diverses actuacions vinculades a la millora i l promoció del patrimoni, cosa que indica que l’estratègia de posar en valor el Camí Ignasià ha estat altament positiva i, des de l’Estat, es veu com un dels grans atractius turístics que cal promoure i que tenen un major potencial de projecció internacional. Cal tenir en compte que la gran majoria dels 19 projectes catalans seleccionats són destinacions madures i consolidades, i que Manresa destaca clarament com a destí emergent.

El finançament del projecte servirà per donar un impuls molt rellevant i reforçar el paper de Manresa com a final del Camí Ignasià, aprofitant la projecció de la commemoració dels 500 anys de l’arribada d’Ignasi de Loiola a la ciutat, que se celebra el 2022.

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet Piqué, han presentat aquest migdia la concessió de l’ajut, després que ahir fos comunicat oficialment a l’Ajuntament de Manresa i publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). L’Ajuntament valora molt positivament el fet que el projecte manresà sigui un dels només 19 que s’han seleccionat al conjunt de municipis de Catalunya.

Es tracta d’un fons al qual al conjunt de l’estat s’han destinat 615 milions d’euros i al qual s’havien presentat 506 projectes. Del pressupost total, 69,87 milions han anat a parar a Catalunya, on s’havien presentat 79 projectes. Manresa és un dels 19 projectes escollits d’aquests 79, i un dels només 4 seleccionats de la demarcació de Barcelona. El finançament prové dels fons europeus Next Generation, i el suport de Generalitat ha implicat una preselecció en l'àmbit català que ja va fer un cribratge important.

L’ajut permetrà portar a terme actuacions que s’han dividit en quatre eixos programàtics

ACTUACIÓ 1: Renaturalització del riu Cardener i adequació del seu entorn pel final del Camí Ignasià

Renaturalització de la confluència de la riera de Rajadell amb el riu Cardener . L’objectiu general és conservar i millorar l’estat ecològic i biodiversitat del riu renaturalitzant el seu entorn, especialment a la zona de la desembocadura de la riera de Rajadell, ampliant i protegint la massa vegetal existent, eliminant espècies invasores i recuperant l’ús públic per orientar-lo a nous usos turístics i ciutadans. També es proposa potenciar la seva connexió amb l’Anella Verda a peu o en bicicleta per potenciar la mobilitat sostenible a la ciutat i municipis de l’entorn. Actors implicats: Ajuntament de Manresa, Fundació Turisme i Fires de Manresa, Creu Roja, Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, Escola Agrària, L’ERA Espai de Recursos Agroecològics, Universitat Politècnica de Catalunya, Camp d’Aprenentatge del Bages. El pressupost d’aquesta actuació és de 204.687 euros.

Adequació del riu Cardener a la façana sud de la ciutat. En aquest àmbit es projecta realitzar intervencions de millora de la biodiversitat, com ara la retirada de canyissars, plantació de vegetació de ribera i la urbanització del parc Josep Vidal, entre altres, amb l'objectiu d'ampliar l'espai turístic i posar en valor el triangle paisatgístic i patrimonial format pel Cardener i el seu entorn, la Cova de Sant Ignasi i la basílica de la Seu. Actors implicats: Ajuntament de Manresa, Fundació Turisme i Fires de Manresa, Comissió de Patrimoni, Comissió Anella Verda de Manresa, Centre d'Estudis del Bages. El pressupost d'aquesta actuació és de 502.813 euros.

ACTUACIÓ 2: Regulació dels accessos als espais naturals

L’objectiu és elaborar un reglament que reguli l’ús, els accessos i normatives a l’entorn natural de Manresa (Anella verda), així com a les principals rutes d’interès turístic de la comarca, que connecten amb el Camí Ignasià, per preservar i mantenir els ecosistemes de la zona. El reglament inclouria regular els accessos en vehicle privat, establir horaris, determinar aforaments de cada ruta i implantar fórmules de gestió. L’Ajuntament de Manresa ja treballa amb el Consell Comarcal del Bages, la DO Pla de Bages i algunes empreses per al correcte manteniment i protecció dels ecosistemes autòctons, però cal tur a terme la regulació d’accessos i usos a aquests espais naturals.

Actors implicats: Ajuntament de Manresa, Consell Comarcal del Bages, DO Pla de Bages, centres excursionistes, empreses de guies de natura, cellers, productors locals. El pressupost d’aquesta actuació (fase inicial del projecte) és de 15.000 euros.

ACTUACIÓ 3: Pla d’ecomobilitat turística comarcal

L’actuació consisteix en primer lloc en la contractació d’un estudi per redactar un pla d’ecomobilitat turística de la comarca del Bages, que inclouria una diagnosi del transport públic actual per arribar als principals recursos turístics i també de les rutes i senders aptes per bicicletes. Posteriorment, es proposarien actuacions per resoldre les mancances o problemàtiques detectades.

En una segona fase, prevista a partir del 2023, es preveu la posada en marxa d’un sistema de lloguer de bicicletes elèctriques des de diferents punts turístics de Manresa i comarca. Actors implicats: Ajuntament de Manresa, Consell Comarcal del Bages, empresa de gestió del lloguer i els aparcaments de bicicletes, gestors dels recursos, equipaments i empreses del sector, DO Pla de Bages, Bages Impuls. El pressupost d’aquesta actuació és de 540.000 euros.

ACTUACIÓ 4: Progressive Web App, audioguies, realitat augmentada i virtual

En aquesta actuació es proposa la creació d’una Progressive Web App (PWA), que permeti el desenvolupament d’un sistema d’intel·ligència turística per monitoritzar els usos turístics a la ciutat, proporcionar experiències de realitat augmentada o realitat virtual als visitants, i realitzar ofertes i promocions conjuntament amb el comerç, la restauració, l’hosteleria i altres empreses locals. Actors implicats: Ajuntament de Manresa, Fundació Turisme i Fires de Manresa, Eurecat. El pressupost d’aquesta actuació és de 175.834 euros.

ACTUACIÓ 5: Desenvolupament d’un sistema d’intel·ligència turística

L’acció planteja desplegar un sistema d’informació de l’activitat turística basat en el Big Data, configura un sistema d’indicadors de mesura de l’activitat turística i de la sostenibilitat de l’activitat, per mesurar impactes econòmics, ambientals i socials. L’objectiu és millorar el coneixement sobre el visitant per poder desenvolupar millors campanyes de promoció i una major adaptació dels productes i experiències. Actors implicats: Ajuntament de Manresa, Fundació Turisme i Fires de Manresa, Eurecat.El pressupost d’aquesta actuació és de 42.500 euros.

ACTUACIÓ 6: Instal·lació d’una xarxa de sensors de soroll

Es tracta del desplegament de sensors de soroll per la ciutat, que enviïn dades a temps real a una plataforma de sensors per ser posteriorment analitzats a través de la PWA. Les dades serien visibles des de la plataforma de sensors de la Diputació de Barcelona i generarien alertes davant de nivells excessius. Actors implicats: Ajuntament de Manresa, Diputació de Barcelona. El pressupost d’aquesta actuació és de 35.834 euros.

ACTUACIÓ 7: Execució d’un Pla Integral d’Accessibilitat

L’actuació més destacada, pel seu abast, import i especial significació és el disseny i execució d’un Pla Integral d’Accessibilitat. L’objectiu és resoldre barreres d’accés i poder atendre qualsevol mena de diversitat funcional, sigui auditiva, visual, de mobilitat o intel·lectual. El pla s’aplicarà a tots els recursos de la ciutat, incloent-hi itineraris i a tots els productes turístics: Centre d’Interpretació del carrer del Balç, Espai 1522,Torre Lluvià, Basílica de La Seu, Santuari de la Cova, Casa de l a Culla, Can Font, Parc de l’Agulla / Infosèquia, itineraris urbans i itineraris per l’Anella Verda. Actors implicats: Ajuntament de Manresa, Fundació Turisme i Fires de Manresa, Fundació ONCE, entitats locals, CASMACs, Ampans, Basílica de la Seu, Santuari de La Cova de Sant Ignasi, Parc de la Sèquia. El pressupost d’aquesta actuació és de 823.333 euros.

ACTUACIÓ 8: Creació d’una zona d’autocaravanes al Congost

L’actuació consisteix a crear una zona d’autocaravanes d’unes 60 places a la zona esportiva del Congost, amb tots els serveis necessaris per ser de primera categoria. Permetria incrementar l’oferta d’allotjament a la ciutat i satisfer la creixent demanda d’aquest tipus de turisme. Actors implicats: Ajuntament de Manresa, Consell Comarcal del Bages, empresa Vanwoow. El pressupost d’aquesta actuació és de 60.000 euros.

ACTUACIÓ 9: Contractació d’una secretaria tècnica de gestió del projecte

Dins d’aquest eix programàtic s’hi inclou també la contractació d’una secretaria tècnica per tal que supervisi l’execució dels projectes continguts al pla, amb un pressupost de 100.000 euros.