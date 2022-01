L’empresari cintaire, col·leccionista i expert en viatges i art Josep Guardiola Noguera (Manresa, 1936) va morir diumenge als 85 anys d’edat.

Per voluntat expressa seva no hi haurà vetlla. Sí, cerimònia de comiat, que tindrà lloc dijous, a les 7 de la tarda, a la parròquia de Crist Rei i inclourà la missa en record de la que va ser la seva esposa, Maria Àngels Tobella Batallé.

Va néixer al melic de Manresa en una casa que ja no existeix, a la part de baix de la plaça de Fius i Palà. L’avi Josep Noguera va ser a la creació de la Junta d’Aigües i de l’Orfeó Manresà. Va començar treballant de dependent fins que va convertir-se en industrial de la cinteria, ram en el qual va resistir fins als anys noranta. Va ser membre del ple de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa.

Sempre actiu es va fer expert en viatges, que organitzava posant en pràctica el seu enciclopèdic coneixement sobre els països del món i sobre els seus tresors artístics i històrics.

Especialista en l’obra de Josep Maria Subirachs, col·leccionista, promotor del reconeixement a Joan Vilanova, va participar en l’aplec de materials per al museu de la cinteria. Va aportar una valuosa ajuda a la coordinació d’alguns llibres artístics, com el conte per a infants L’angelet que no reia (reedició), el Cançoner català (volum 2 Nadales i volum 33 Cavalleresca), de Joan Vilanova, El romànic del Bages, de Francesc Villegas i Vidal Orive, i Art a Manresa segles XIX i XX, de Joan Vilaró i Llach.