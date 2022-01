Un titular de portada del diari El Mundo amplificat per la reacció que ha provocat al president del PP, Pablo Casado, en forma de declaracions, ha situat l’institut Lacetània de Manresa en l’epicentre de l’ofensiva pel 25% de classes en castellà a les aules.

Segons interpreta el diari citat, el Lacetània s’ha convertit en el primer centre de Catalunya que s’ha rebel·lat en contra de complir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per tal que es faci el 25% de les classes en castellà, després de desestimar la petició d’una família del centre a tal efecte.

El tema, que és complex i en què la família de l’alumna afectada ha rebut el suport de l’associació Hablamos Español, ha tingut prou ressò perquè el president del PP, Pablo Casado, s’hi hagi agafat per demanar al Govern central que requereixi a la Generalitat que compleixi la sentència. En cas contrari, reclama que el Ministeri d’Educació «assumeixi les competències en aquesta escola [l’institut Lacetània] o en aquesta conselleria perquè es compleixi la llei». Des del seu punt de vista, si es produeix una situació «de rebel·lia» de l’Executiu català, «el Govern està obligat a requerir el compliment d’aquesta sentència», aplicant la Constitució amb l’article 155, que «no ataca l’autonomia», sinó que «la preserva», segons Casado.

Els fets es remunten al 21 de desembre passat, quan l’institut manresà va contestar la petició feta per la família de l’alumna del centre el dia 17 del mateix mes demanant que s’hi imparteixin el 25% de les hores lectives en castellà. La resposta del centre va ser que segueix «les indicacions que el Departament d’Educació marca al respecte» i que continuarà així. Aquestes indicacions són les que va donar el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, el novembre passat quan el Tribunal Suprem no va admetre a tràmit el recurs de cassació per la sentència del TSJC en referència al 25% del castellà a les aules. El conseller va remarcar aleshores que «els centres no han de fer canvis en els seus projectes lingüístics». Educació també va remetre ahir a aquestes paraules.

En la seva resposta, el centre informava la família que podia recórrer davant de la directora dels Serveis Territorials d’Educació de la Catalunya Central i es posava a la seva «disposició per aclarir qualsevol aspecte relacionat amb aquesta resolució».

Hablamos Español han manifestat la seva intenció d’ajudar la família a portar als jutjats el cas per tal que el TSJC «obligui el centre a complir i, en el cas que el director no ho faci, que procedeixi judicialment contra ell».

Des del 2005, a Catalunya, segons ha pogut saber Regió7 del Departament d’Educació, s’han dictat 45 sentències favorables a famílies que han demanat que a l’escola on porten els fills facin més ensenyament en castellà. Aquestes sentències només han afectat l’aula de l’alumne demandant, no tot el centre. En el cas del Lacetània, la diferència és que la família demana que el 25% de classes en castellà s’apliqui a tot el centre seguint la sentència del TSJC ratificada el novembre passat el Tribunal Suprem, però això no està en mans de l’institut manresà perquè suposaria canviar el model de la Llei d’Educació de Catalunya. L’embolic està servit.