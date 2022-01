Les agressives ofertes dels operadors de trens d’alta velocitat entre Barcelona i Madrid fan que si es reserva amb previsió, aquest viatge sigui més econòmic que el bitllet senzill dels FGC per anar de Manresa o Igualada fins Barcelona i gairebé el mateix preu que el senzill de Rodalies de Renfe.

Un bitllet senzill convencional des de la capital del Bages o de la capital de l’Anoia fins a Barcelona, que en aquests moments són sis un total de zones, costa 8,55 euros per trajecte. En el cas de trens d’alta velocitat, amb el servei de baix cost de Renfe, que opera sota el nom comercial d’Avlo és possible trobar bitllets per 7 euros, més d’un euro i mig per sota del que costa anar des de les capitals del Bages o l’Anoia en tren fins a Barcelona amb bitllet senzill.

Si s’opta per agafar el tren de Refena e ntre Manresa i Barcelona -opció no disponible des d’Igualada- el preu del bitllet és gairebé el mateix. El trajecte amb bitllet senzill des de la capital del Bages fins a la ciutat comtal costa 6,95 euros, és a dir tan sols cinc cèntims menys que anar de Barcelona a Madrid amb una bona oferta.

Això sí, per aconseguir aquests preus cal fer la reserva amb molt de temps ja que en una consulta feta ahir, ara per ara, no s’ofereixen bitllets per 7 euros fins a partir del 15 de febrer per anar de Barcelona a Madrid. Per fer el trajecte a la inversa, de Madrid a Barcelona no hi ha seients per aquest mateix preu fins a partir del 23 de febrer.

De totes formes, si que és possible reservar per viatjar abans per tan sols 9 euros, un preu que continua sent molt econòmic per fer els més de 500 quilòmetres, en línia recta, que separen la capital espanyola de la catalana, i més si es té en compte el preu dels bitllets per anar de la Catalunya Central a la ciutat comtal, en transport públic.

La distància que separa tan Manresa com Igualada de Barcelona, en línia recta, és d’aproximadament 50 quilòmetres, una desena part de la què separa Barcelona de Madrid. Això significa que si es contemplen aquestes ofertes, el cost per quilòmetre entre Manresa i Barcelona amb bitllet senzill és 10 vegades més car que amb una bona oferta del servei d’alta velocitat de baix cost, i a sobre es va a una velocitat molt més lenta.

Per trobar un bitllet de Barcelona a Madrid per 7 euros, però, cal fer la reserva amb antelació. En una consulta feta ahir mateix a la tarda, el primer bitllet per aquest preu no està disponible fins el proper 29 de març i és amb el tren que surt de Barcelona a les 21:10h i arriba a Madrid a la mitjanit. Abans, però, si que es poden comprar bitllets a 9 euros, un preu que també resulta econòmic i que no supera ni en mig euro el bitllet senzill de FGC de Manresa o Igualada fins Barcelona.

En el cas de l’altra companyia que també ofereix viatges en alta velocitat entre Barcelona i Madrid, Ouigo, filial de la francesa SNCF, el preu del bitllet més econòmic és de 9 euros. Per aconseguir aquest preu també cal fer la reserva amb antelació ja que no està disponible fins el 29 de març, justament la mateixa data per la qual el servei de Renfe fa l’oferta per 7 euros.

Si el viatge és urgent, ahir, es podia comprar un bitllet per avui per 15 euros amb Avlo, en el tren que surt a les 6:35h de Barcelona i per 35 euros en dos dels trajectes que fa Ouigo. En els altres casos, el preu dels bitllets oscil·la entre els 45 i els 55 euros.

Abonaments fins a Barcelona

Les alternatives més econòmiques per anar de la Catalunya Central fins a la capital catalana que les ofertes agressives de l’alta velocitat fins Madrid, són comprar abonaments com la T-Casual, que per 47,90 euros, permet fer 10 viatges -cada trajecte surt per 4,79 euros- combinant els diferents transports públics, o el Bonotren de 10 viatges de Renfe, que en aquest cas només permet utilitzar només la seva xarxa per 47,75 euros, a raó de 4,775 euros el viatge.

A més d’aquestes opcions, per als habituals també hi ha altres alternatives com la T-Usual, amb un nombre il·limitat de viatges durant 30 dies naturals i que costa 113,75 euros per sis zones o la T-Dia si s’han de fer molts viatges el mateix dia i que té un cost de 28,15 euros, en el cas de l’opció de sis zones que és la què permet viatjar entre Manresa o Igualada fins a Barcelona.

A l’hora d’agafar aquests trens, cal tenir en compte que si no es vol anar en vehicle privat, l’opció més pràctica entre Manresa i Barcelona és amb el tren de Rodalies de Renfe -opció inexistent des d’Igualada- ja que l’alta velocitat surt des de l’estació de Sants. La possibilitat d’agafar aquests trens econòmics des de Lleida, a diferència de l’AVE convencional, són molt reduïdes perquè només hi fa parada un dels quatre AVLO que surten cada dia des de Barcelona i no hi para cap dels trens d’Ouigo.

El preu del viatge s’encareix quan es volen extres El preu del viatge amb l’alta velocitat de baix cost inclou només els serveis més bàsics tal com també passa amb determinades companyies aèries baix de cost i cal pagar més si es volen alguns extres que en canvi si que inclou el servei convencional. Això passa independentment del preu que costi el bitllet -tant els de 7 euros com els més cars- de manera que si es volen serveis com la possibilitat d’escollir seient, portar més equipatge -el bitllet bàsic inclou una motxilla o bossa de mà i una maleta-, escollir seient, la possibilitat de canviar els horaris o el dies del trajectes o altres extres com un servei d’entreteniment prèmium (aquest només per Ouigo) cal pagar un import extra en funció d’allò que es vol contractar. De fet per evtiar haver de contractar cadascun dels serveis per separat, Ouigo arriba a oferir un pack amb diversos extres (maleta extra, entreteniment prèmium i elecció de seient) per un preu addicional de 9 euros.