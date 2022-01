El rànquing de supercentenaris que actualitza periòdicament el Gerontology Research Group situa dues manresanes entre les vuit persones de més edat de Catalunya i les trenta de l’Estat espanyol. Es tracta d’Antònia Llanes Aiguadé i Filomena Penina Tomàs, totes dues amb 109 anys d’edat.

En el rànquing estatal, Antònia Llanes ocupa la posició dinovena i Filomena Penina la trentena.

I tota aquesta diferència per nou mesos i divuit dies entre les dates de naixement.

Pel que fa a Catalunya, Antònia Llanes és la quarta persona de més edat resident al país en l’actualitat i Filomena Penina és la vuitena.

Tenint en compte que hi ha supercentenàries catalanes que no han nascut al país, Antònia Llanes és la segona persona nascuda a Catalunya més longeva de l’Estat.

La iaia dels Comtals només té una persona nascuda a Catalunya per sobre d’ella al rànquing de supercentenaris de l’Estat espanyol. Es tracta de Josefa Aragonès Mayoral, nascuda el 5 d’octubre de 1911.

El rànquing estatal l’encapçala Maria Branyas Morera, nascuda el 4 de març de 1907 als Estats Units i resident a San Francisco fins que la família va decidir tornar i establir-se a Girona.

Amb més edat que Antònia Llanes també figura Pilar Sánchez Rodríguez, del 23 de maig de 1911, nascuda a La Rioja i resident a Catalunya.

Antònia Llanes va néixer a Vilanova de Bellpuig, a la comarca del Pla d’Urgell. La segona de quatre germans, un home i tres dones. Recorda la infantesa jugant amb els seus germans. Va anar a estudi fins que als 7 anys va començar a treballar.

La seva primera feina va ser a la fàbrica de caramels del poble. Amb la majoria d’edat van anar amb la família a viure a Monistrol de Montserrat, on va entrar a treballar en una fàbrica tèxtil. Just quan va esclatar la guerra civil, el seu pare va morir a Barcelona per una infecció als intestins i el seu germà, l’únic home que quedava, va allistar-se a l’exèrcit, a la marina. De sobte i en plena guerra, es van quedar a casa les tres germanes amb la mare.

Al principi no van passar gana perquè tenien conills, però amb el pas dels mesos es van haver d’espavilar. Durant els trajectes a Lleida recorda que es trobava gent morta per la carretera i això li feia molta por i l’entristia. Els moments més difícils van ser durant els bombardejos que les van fer fugir a unes coves de Montserrat.

Pocs anys després d’acabar la guerra, van anar a viure al barri dels Comtals de Manresa, on va treballar com a aspiadora en una fàbrica tèxtil.

Hi va conèixer l’encarregat, que va acabar sent el seu marit. Als 31 anys es va casar i l’any següent va tenir la seva primera filla, Maria del Carme, i després van venir dos fills més.

Tant ella com el seu marit eren persones molt treballadores i no van poder gaudir de vacances. A vegades els fills els cuidaven veïns de la colònia mentre treballaven, però quan no podien se’ls emportava a la fàbrica, els posava sota a màquina i s’adormien.

El moment més dur de la seva vida va ser la pèrdua del seu marit. Els millors: el naixement dels seus tres fills.

Filomena Penina va néixer a Berga i des de ben petita va viure a la Valldan. La petita de tres germanes, no recorda gaires jocs a casa seva perquè molt aviat va començar a treballar cuidant vaques, però sí la mort de la seva mare. Amb l’arribada de la guerra civil, van anar a viure a Puig-reig per estar més segurs. Als 27 anys va decidir anar a buscar feina a Manresa. Va obrir el bar Caracas amb el seu segon marit i entre els clients famosos que van passar durant els anys que va regentar l’establiment recorda amb carinyo l’estada del còmic i cantant Torrebruno.