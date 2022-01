La previsió de l’Ajuntament de Manresa és que cada unitat familiar disposi de dues targetes per poder obrir els contenidors de rebuig, orgànica i envasos, que són els que estaran tancats. Serà durant la tercera fase de la implantació del nou model de neteja viària i de recollida de residus, que es preveu que es posi en marxa la primavera del 2023.

Es farà gradualment per barris o zones de la ciutat. Prèviament, en cadascun d’aquests, es faran campanyes informatives a través de cartes i sessions presencials durant les quals es repartiran cubells, bosses i les esmentades targetes que serviran per poder obrir els contenidors. També s’obrirà una oficina permanent on se’n repartiran. La targeta en qüestió no vincula les famílies a cap illeta concreta de contenidors, sinó que els residus es poden deixar en qualsevol de les que s’implantaran.

Manresa serà una de les primeres ciutats grans del país on es posa en marxa aquest nou model, que en aquest cas és mixt: porta a porta als establiments comercials i contenidors tancats per a la resta de la població. Actualment hi ha municipis com Vic, Manlleu o Vilanova que també hi estant apostant. A la comarca, poblacions com Balsareny, Rajadell i nuclis de Sant Fruitós ja fa temps que es porta a terme. «I ha anat bé», va ressaltar ahir el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet.