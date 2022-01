L'Ajuntament de Manresa preveu portar al ple d'aquest dijous el nou contracte de neteja i de recollida de residus a la ciutat que inclourà, entre altres mesures, la implementació d'un nou sistema de contenidors intel·ligents amb identificació. Si es compleixen els terminis, es posarà en funcionament progressivament per zones al llarg del 2023. El contracte, d'onze anys, tindrà un cost per les arques municipals de 9 milions d'euros anuals. Inclourà, a més, la modernització del sistema de neteja –amb més recursos humans, freqüència i nova maquinària- i la recollida porta a porta als comerços de pràcticament tot el nucli urbà.

Segons ha explicat, aquest dimecres en roda de premsa, el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, amb el nou sistema de recollida de residus es vol assolir una taxa de reciclatge d'entre el 60 i el 75%, molt per sobre de l'actual que se situa en el 45%. Per dissenyar el nou model el consistori ha tingut en compte el procés participatiu que es va fer el 2020.

Amb el nou sistema, les illetes de contenidors passaran a ser completes, és a dir, inclouran contenidors per als cinc tipus de fraccions. No obstant això, només els de residus, orgànic i envasos requeriran d'una targeta d'identificació personal, que entregarà l'Ajuntament i que es limitaran a dos per nucli familiar, per a poder-los obrir. En el cas dels contenidors d'orgànic i d'envasos es podran obrir amb la targeta, de forma il·limitada, al llarg de la setmana. En canvi, el de residus, es limitarà a un, malgrat que Huguet ha volgut deixar clar que es contemplaran excepcions, com ara famílies que han d'abocar bolquers. En paral·lel, per minimitzar les molèsties de l'actual sistema de recollida, el buidatge dels contenidors es farà en horari diürn.

Segons ha recalcat Huguet, amb la posada en marxa del nou sistema, la capital del Bages és "pionera", entre les ciutats grans de Catalunya, en l'ús de contenidors intel·ligents a tota la ciutat.

El porta a porta

Un altre dels grans canvis que contempla el nou contracte és la implementació d'instal·lar el servei del porta a porta als principals eixos comercials de la ciutat amb la voluntat d'anar-ho ampliant a pràcticament tot el nucli urbà. Es recolliran les cinc fraccions i també el tèxtil sanitari. Com a distintiu, ha explicat el regidor de Ciutat Verda, cada establiment podrà determinar la freqüència de la recollida i els horaris.

El sistema de neteja

Amb el nou contracte també es produiran canvis en el sistema de neteja a la ciutat. Segons ha explicat el regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili, el servei experimentarà "millores importants", gràcies, entre altres raons, a la modernització de la maquinària i a l'increment de la plantilla –es vol passar de les 46 a les 54 persones.

Entre els aspectes que es milloraran hi ha la detecció, comunicació i resolució de les incidències –amb un canvi de rol dels operaris, que es dotaran de mitjans per poder-les comunicar; l'augment de la neteja de taques permanents a carreres, voreres i places, mitjançant una nova maquinària i un increment de la freqüència; i la millora de l'eficiència de l'escombrada mecanitzada –hi aniran dues persones i no una com fins ara. També es reforçaran les escombrades manuals els caps de setmana i festius i es requerirà que hi hagi un equip que tingui assignada la neteja de les papereres i el seu entorn.

Alhora, per tal de reduir les emissions de diòxid de carboni i els sorolls, s'apostarà per maquinària elèctrica i amb una redistribució horària per preservar les hores de descans dels veïns. En total, el consistori preveu 12 vehicles lleugers, 4 màquines escombradores i 2 equips d'aigua a pressió.

Els terminis

Aquest dijous es votarà al ple municipal el nou contracte, pas previ a l'obertura del concurs públic al qual s'hi podran presentar les empreses interessades. Segons ha reconegut Huguet, ja els hi ha arribat "inputs" de què més d'una vol presentar-se.

Si es compleixen els terminis, la nova empresa agafaria les regnes del servei al setembre. Les millores en la neteja seria el primer pas, a la tardor. Llavors, entre finals d'any i el vinent, s'implementaria el servei del porta a porta.

Pel que fa al nou sistema de recollida de residus, a la primavera de 2023 començaria la campanya informativa, que es faria per zones. La implantació del nou sistema de contenidors intel·ligents, doncs, es preveu pel 2023 de forma progressiva a tota la ciutat.

Els costos

El contracte preveu que l'empresa que guanyi el concurs hagi de fer una inversió de 9,6 milions d'euros: 1,8 per al servei de neteja, 7,6 per a la recollida de residus i 119.744 per als serveis comuns.

Per la seva part, l'Ajuntament preveu abonar a l'empresa, durant els 11 anys que es preveu que duri el contracte, 9 milions d'euros anuals. Cobreix l'amortització, el personal, el combustible i la resta de despeses.

Amb el nou sistema, ha explicat Huguet, el servei de recollida de residus, que fins ara realitzaven Ajuntament i Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, passarà a fer-lo del tot el consistori. El Consorci exclusivament farà la recollida de voluminós i continuarà gestionant el servei de la deixalleria.

Els nous canvis, ha reconegut Huguet, tindran com a conseqüència la pujada de la taxa de les escombraries, que actualment és de 124 euros. No obstant això, el consistori confia en el fet que serà a curt termini per la compensació que suposaran els beneficis obtinguts pel reciclatge i la davallada del cànon per la disposició del rebuig a dipòsit controlat que s'abona a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC).

"De la mateixa manera que tenir una millor sanitat costa diners, tenir uns carrers més nets també", ha assegurat el regidor de Ciutat Verda. Segons Huguet, amb les taxes actuals de reciclatge a la ciutat a "l'abocador actual li quedarien 10 anys de vida, si reciclem seran 40".