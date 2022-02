Manresa disposa des de principis de gener d’una botiga que ven gofres en forma de genitals. Suca, local ubicat al carrer Nou de la capital bagenca, és el primer negoci de la Catalunya Central que comercialitza la tradicional pasta belga en forma de penis i vulves. En el darrer mes, la botiga regentada per Nacor Valenzuela, cuiner i empresari nascut a Sabadell, ha venut aproximadament 3.500 d’aquestes gofres tan particulars.

El fenomen de comprar dolços fàl·lics va arribar a Madrid el 2019 amb la creació de La Pollería. Va ser a la capital de l’Estat on Valenzuela va conèixer de primera mà el negoci, en el qual va treballar una temporada, i on va sorgir la idea d’obrir un local que es diferenciés de la competència per tenir una nomenclatura genuïna: «Jo m’estimo la llengua i aleshores em vaig adonar que el producte no tenia un nom amb què se’n pogués fer broma en català. Arreu del país s’ha vist com aquest tipus de botigues anomenen pollofra a la gofra en forma de penis, i això és un castellanisme. Nosaltres li donem un toc autèntic en aquest sentit».

‘Titofres’ i ‘figofres’

A Suca, els clients poden escollir entre menjar-se una titofra, una gofra en forma de penis, o bé una figofra, que simula una vulva. Un cop seleccionada la silueta del genital preferit, toca triar la varietat de xocolata, d’entre les sis disponibles –amb llet, negra o blanca, Ferrero Rocher, Kinder o maduixa–, amb què es vol primer banyar, i després esquitxar el dolç. Finalment, s’hi afegeix un topping –núvols, fideus de colors o negres, galetes lotus o kit kat– per acabar de farcir el producte. Segons comenta Valenzuela, el catàleg d’ingredients s’ampliarà properament amb una gamma vegana i sense gluten per apropar l’experiència gastronòmica a més col·lectius.

Tot i que el local ofereix tres varietats d’aquesta pasta belga, en què també hi ha inclosa la gofra clàssica, la titofra és la que desperta més curiositat entre la clientela.

Un joc de preguntes

Abans de fer la primera queixalada, però, toca passar per caixa. «La refregues o la fiques? La targeta, vull dir», comenta Valenzuela cada cop que efectua una venda. La bateria de preguntes capcioses del sabadellenc no s’atura fins que el client surt de l’establiment. «Fem una mica de xou per riure. No es tracta només de comprar una gofra, sinó de tota una experiència que et permet passar una estona divertida, oblidar la rutina i endur-te un producte deliciós», afegeix el cuiner en relatar algunes de les anècdotes que viu dia rere dia al local.

La primera vegada

Des de parelles que diuen que és el primer cop que se’n mengen una plegats fins a famílies senceres que tasten el dolç sense cap tipus de pudor. El cuiner assegura que tots els productes que ven han tingut bona acceptació d’ençà de l’obertura del comerç, tot i que en alguna ocasió algun client s’ha endut una sorpresa.

«Una vegada va entrar una mare amb un nen de 8 anys i en veure la titofra exposada li va tapar els ulls i van marxar», relata Valenzuela. L'empresari assevera que el local no té cap intenció de ser escabrós. «Volem que la gent sàpiga què és, i que quan entri, ho faci perquè vol. S’han donat casos de famílies que han vingut amb quatre fills i els nens em demanaven que els fes les bromes que faig habitualment», finalitza puntualitzant que no passa res perquè els infants mengin una titofra o una figofra, perquè, al cap i a la fi, són parts del cos que tots tenim i, en aquest cas, només és un dolç.

El cuiner garanteix que cada dia té nous clients, ja que «les primeres vegades són les que més gràcia fan». Així i tot, recalca que, després de tastar la pasta, la gent repeteix, ja no tant per la broma, sinó pel producte. La massa de les gofres de Suca es barreja diàriament perquè el dolç surti esponjós i això fa, segons comenta el regent del local, que la gent se sorprengui que una pasta que té aquesta forma pugui estar tan bona.

Deu locals similars a Catalunya

Actualment a Catalunya hi ha prop d'una desena de comerços que venen gofres en forma de genitals. A Espanya, aquesta xifra ja supera la vintena. La cadena La Pollería va ser la primera que es va obrir pas en la comercialització de dolços amb siluetes de penis a Espanya. Actualment la franquícia té 19 establiments repartits per tot l’Estat. A banda d’aquesta marca, a Catalunya trobem també locals com La Vergueria, ubicada a Sitges. I aquest any s’ha sumat a la llista el negoci del sabadellenc a Manresa.

Malgrat no ser natural del Bages, Valenzuela va escollir la capital de la regió central per ser «el lloc ideal per començar a ampliar l’empresa», després de veure que la idea ja s’havia estès a altres grans ciutats com Girona, Barcelona i Tarragona. La bona acollida del local al Barri Antic ha dut el cuiner a plantejar l’expansió del negoci a altres poblacions com la de Lleida, on pròximament vol apropar l’experiència gastronòmica de les titofres i les figofres de Suca amb l’obertura d’un nou local.