L’Ajuntament de Manresa rebrà una injecció de 2,3 milions d’euros provinents de la convocatòria dels fons europeus Next Generation del 2021 destinada a la implantació de zones de baixes emissions (ZBE) i la transformació sostenible i digital del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) de l’estat espanyol.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial de l’Estat la resolució del passat 17 de febrer per la qual atorga 1.000 milions d'euros d’aquests fons europeus per a la transformació digital i sostenible del transport urbà a 170 municipis, entre els quals hi ha Manresa, i a dos ens supramunicipals.

Així, el Ministeri ha concedit a l’Ajuntament de Manresa els 2.366.050,15 euros sol·licitats per finançar un projecte d’electrificació i digitalització del servei de transport urbà de la ciutat que destinava 1.600.000 euros a la compra de vuit autobusos elèctrics, ja anunciada el juny de 2021, així com 467.726,45 euros per a l’adaptació de les instal·lacions de l’empresa concessionària per facilitar la recàrrega elèctrica d’aquests nous vehicles i, finalment, i 298.323,70 euros destinats a actuacions relacionades amb la digitalització del servei.

Una sol·licitud descartada

En el cas de la sol·licitud presentada pel consistori manresà, hi havia una segona línia d’actuacions orientades a la pacificació del trànsit per un import d'1.930.287,18 euros, que ha estat descartada juntament amb una seixantena de projectes per manca de dotació pressupostària, tot i haver rebut una valoració favorable. A més, una trentena de propostes han estat rebutjades per no haver superat la puntuació mínima exigida o per incompliment dels requisits establerts per poder rebre la subvenció.

El Ministeri ha confirmat que té previst publicar els pròxims mesos una segona convocatòria d’aquests ajuts dotada amb 500 milions d'euros addicionals i completar així els 1.500 milions d'euros assignats a aquesta mesura. El consistori de Manresa tornarà a presentar aquest projecte de pacificació del trànsit adaptant-lo a les condicions que es plantegin en la propera convocatòria.

Aquesta nova subvenció de 2.366.050,15 euros dels fons Next Generation, destinats a promoure el transport públic i la mobilitat sostenible, se suma a les altres dues que han estat concedides a l’Ajuntament de Manresa provinents d’aquests fons europeus: una per recuperar el patrimoni històric d’ús turístic del Camí Ignasià (2.713.851,73 euros) i una altra per millorar la qualitat i l’atractiu turístic de la ciutat a partir del seu paper com a destinació final del Camí Ignasià (2.500.000 euros), amb la qual cosa la quantitat de diners que arribaran a la ciutat a través d’aquests ajuts europeus supera ja els 7,5 milions d’euros.