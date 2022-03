L’Ajuntament de Manresa enviarà aquest mes de març una carta a tots els propietaris de solars de la ciutat per recordar-los que tenen l’obligació legal de mantenir-los en bon estat de conservació.

La legislació estableix que s’han de desbrossar per evitar el risc d’incendi, i que també cal mantenir net de vegetació els límits de la propietat per evitar envair l’espai públic. També podar els arbres si causen molèsties, i mantenir els terrenys nets de deixalles i de tolls d’aigua per evitar la proliferació de rates i insectes.

La carta s’enviarà coincidint amb l’inici de primavera, que és quan el bon temps i les pluges fan proliferar les herbes que poden causar problemes amb el veïnat.

L’any 2021 l’Ajuntament va obrir 56 expedients per queixes sobre el mal estat de conservació de terrenys i solars. El 95 % es van resoldre. La resta estan pendents perquè no es coneix el propietari, hi ha problemes d’herència o són d’empreses que han fet fallida.