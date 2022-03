L’alcalde de Manresa Marc Aloy Guàrdia ha intervingut aquest divendres al matí a l’acte de presentació de l’Acord per la Qualitat de l’Aire de Catalunya, al qual s’ha adherit la capital del Bages. Aloy, que ha parlat en representació de les ciutats de més de 50.000 habitants que no formen part de l’Arc Metropolità de Barcelona, ha explicat les diferents iniciatives de l’Ajuntament de Manresa per fomentar una mobilitat més sostenible. Entre elles, l’electrificació de la flota d’autobusos, la targeta T-Jove 18 gratuïta i el projecte per allargar la línia de Ferrocarrils fins al parc de l’Agulla. També ha reclamat un esforç de les administracions superiors, especialment una millora de la línia de Rodalies pel que fa a freqüències i velocitat.

Aquest divendres, s’ha presentat al Palau de Pedralbes de Barcelona l’Acord per la Qualitat de l’Aire de Catalunya, subscrit per alcaldes i alcaldesses dels municipis més grans de Catalunya, les diputacions, entitats municipalistes, gestors d’infraestructures i els principals agents socials i econòmics. Aquest acord, impulsat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, és un pacte d’abast nacional que servirà per fomentar la reducció de la contaminació atmosfèrica dels nuclis urbans més grans de tot el país.

A l’acte hi ha intervingut quatre representats de les administracions locals, entre els quals l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, en representació dels municipis de més de 50.000 habitants que no formen part de l’Arc Metropolità de Barcelona (AMB). En la seva intervenció, Aloy ha explicat les diferents iniciatives que duu a terme l’Ajuntament de Manresa per un canvi de model, sobretot en l’àmbit de la mobilitat.

D’una banda, ha explicat les diferents accions realitzades en el transport urbà, com ara l’electrificació de al flota. Segons ha explicat, a finals d’aquest any «tots els busos que circulen per Manresa ja seran sostenibles», ja que se substituirà de cop la meitat de la flota per vehicles elèctrics, mentre que l’altra meitat ja són híbrids.

Aloy també ha exposat davant l’auditori el nou títol de transport T-Jove 18, la targeta gratuïta de l’Ajuntament que permet als joves d’entre 16 i 18 anys viatjar de forma gratuïta als autobusos urbans de Manresa. L’acció reforça la T-16, títol pel qual els joves de fins a 16 anys tenen accés gratuït al transport públic. «És una aposta per al transport públic que ha tingut una molt bona acceptació entre els joves», ha destacat l’alcalde, que ha assenyalat que l’objectiu principal és fidelitzar els usuaris joves al transport públic i reforçar el suport als desplaçaments sostenibles per la ciutat.

L’alcalde també s’ha referit al projecte, presentat recentment, per allargar la línia de Ferrocarrils fins al parc de l’Agulla i per soterrar una part de la línia, que arribarà més al centre de la ciutat. «Allargarem 3 quilòmetres de la línia de mercaderies cap al nord per tal de convertir-lo en un petit metro de la ciutat. I es creen dues noves estacions lligades a aparcaments dissuasoris per tal que la gent de fora pugui deixar cotxe a les portes de la ciutat i arribar ràpidament al centre amb tren llançadora», ha afegit Aloy.

D’altra banda, l’alcalde Aloy ha reclamat un esforç de les administracions superiors, especialment una millora de la línia de Rodalies, pel que fa tant a freqüències com a velocitat. També ha recriminat al govern espanyol la nul·la planificació de les vies d’alta capacitat, cosa que ha provocat un augment de l’ús del vehicle privat, fruit de l’alliberament dels peatges.