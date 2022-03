Els actes del 20è aniversari de l’Associació Cultural Recreativa Armats de Manresa han estat presentats pel president de l’entitat, Manel Ortiz Bonachela, i per la regidora de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Manresa, Anna Crespo Obiols.

El consistori manresà col·labora en l’organització. L’entitat es va constituir l’any 2000, de forma que el vintè aniversari s’hauria d’haver celebrat l’any 2020, però els actes s’han hagut d’ajornar durant dos anys a causa de la pandèmia de la Covid-19. Tant Crespo com Ortiz han mostrat la seva satisfacció per la recuperació de la festa, que portarà més de 250 armats i manaies al centre de Manresa.

La jornada de celebració tindrà lloc el diumenge 3 d’abril al centre de Manresa, amb un desfilada on hi participaran més de 250 armats i manaies d’arreu de Catalunya.

Es desenvoluparà principalment pel passeig Pere III, el carrer Àngel Guimerà i la plaça de Sant Domènec, on es faran les evolucions. Hi participaran els grups següents: Manaies de Banyoles, Armats de Constantí, Armats de Bellpuig, Armats de Castellterçol i Soldats Romans de Sant Vicenç de Castellet. També hi seran els Judíos de la Puríssima Sang de Vila-real, del País Valencià.

L’arribada dels participants s’espera a partir de les 11 del matí davant de l’Institut Lluís de Peguera. A partir d’aleshores, començarà la desfilada de tots els grups a través dels carrers Carrasco i Formiguera i Passeig Pere III. A les 11.45h, aproximadament, tots ells es faran una fotografia de grup a les escales de Crist Rei. Des d’allà, sortiran en desfilada pel carrer Àngel Guimerà fins arribar a la plaça de Sant Domènec, on cada grup farà les seves evolucions, després de ser presentat al públic assistent.

Posteriorment, a la mateixa plaça, es lliuraran els records commemoratius als grups participants i es faran els parlaments. La desfilada de tornada es farà a través dels carrers Passeig Pere III, Crist Rei, plaça Espanya, Soler i March, Doctor Esteve i Carrasco i Formiguera, fins arribar de nou a l’Institut Lluís de Peguera, on es farà el dinar de germanor i el final de festa.

Una escultura de Ramon Oms

La commemoració dels 20 anys de l’ACR Armats de Manresa disposa d’una escultura pròpia, basada en els antics Armats de Manresa, i que ha creat per a l’ocasió l’artista manresà Ramon Oms i Pons. Nascut a Manresa el 1951, des del 1978 es dedica a l’escultura. Format a París, Florència, Olot i Barcelona, és autor de diverses exposicions col·lectives i individuals a l’Espai Plana de l’Om de Manresa i al Centre Cultural de Terrassa.