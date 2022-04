L’Ajuntament de Manresa ha inaugurat un nou espai delimitat i exclusiu per a gossos al parc del Cardener, entre els Panyos i el Pont Nou. Es tracta d’una àrea de 1.065 metres quadrats delimitada on els animals podran anar deslligats. L’objectiu és millorar la convivència entre els diferents grups d’usuaris que freqüenten el parc, com visites escolars, persones que hi fan esport, altres que hi passegen i les que hi duen el gos a jugar.

Els treballs per habilitar l’espai han tingut un pressupost de 14.607 euros i van ser presentats ahir al nou espai pel regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet Estrada, i la regidora de Ciutat Saludable, M. Mercè Tarragó Costa. Aquesta nova àrea s’ha dut a terme amb el consens de representants de les escoles Valldaura i Sant Ignasi (usuaris d’aquest parc), propietaris de gossos i persones que utilitzen el parc del Cardener. Aquest nou espai se suma als que ja estan en funcionament als carrer de Joan Fuster, de la Cerdanya i al parc de Puigterrà i a sota la plaça Mil·lenari Després d’un treball de mediació, es va consensuar destinar un espai a l’ús exclusiu per a gossos. El projecte també respon al desplegament del Pla Estratègic del Cardener, que preveu la combinació de trams per a usos intensius –com poden ser els espais per a gossos– amb trams blindats per a la biodiversitat i per a les persones que vulguin gaudir de la natura. La nova àrea està delimitada físicament amb pilones de fusta, una rasa que envolta dos laterals, un talús natural i el riu. Per diferenciar-la de la resta del parc, s’han plantat deu àlbers (Populus alba), una espècie pròpia del bosc de ribera de Manresa, que quan hagin crescut també la separaran visualment. També s’ha habilitat una àrea amb formigó amb un banc de fusta de 5 metres amb respatller i un tòtem identificatiu. La zona no permet ubicar-hi barreres físiques, com ara tanques, perquè és un lloc de pas d’animals salvatges i en cas de crescudes del riu s’hi ha d’evitar l’acumulació de brossa vegetal. Amb aquesta nova àrea, Manresa haurà passat de disposar de dos espais per a gossos a sis en poc més d’un any. L’objectiu és que els quatre districtes de la ciutat tinguin d’aquí a poc temps diferents espais perquè els propietaris de gossos puguin dur l’animal deslligat. Aquest nou espai se suma als que ja estan en funcionament als carrer de Joan Fuster, de la Cerdanya, al parc de Puigterrà, a sota la plaça Mil·lenari (no exclusiu per a gossos), i al passatge Dante, d’ús exclusiu per a gossos censats a la ciutat, a la zona nord de Manresa.