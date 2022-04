Aquesta estadística s’extreu de l’arxiu d’identificació d’animals de companyia del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya anomenat AIAC en el qual es pot observar el seu creixement en els últims cinc anys, en passar de 7.000 gossos amb microxip el 2017 a més de 8.000 gossos a partir del 2020. A finals del mes de març, es va arribar a la xifra de gairebé 9.000 gossos, concretament 8.778.

A part, s’haurien de comptabilitzar els gossos que, tot i ser obligatori, no porten un microxip identificatiu. Aquests cans no estan registrats en cap base de dades i no es pot saber la xifra de gossos sense microxip que hi ha a Manresa.

En el cas del nombre de gossos censats a l’Ajuntament de Manresa hi ha una considerable diferència numèrica. Davant dels 8.778 gossos de la base de dades del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, a l’Ajuntament de Manresa només hi consten 3.756 gossos censats. Això evidència que un 57% dels gossos amb microxip de Manresa, concretament 5.002, no estan contemplats al registre municipal d’animals domèstics del consistori manresà.

Obligació de censar-lo

Molts propietaris compleixen la normativa parcialment: identifiquen el seu gos amb un microxip, però no els censen a l’Ajuntament. Cal recordar que identificar i censar els animals de companyia és una de les obligacions dels propietaris o posseïdors d’un animal de companyia.

El microxip és el DNI de l’animal de companyia i la millor garantia de poder-lo recuperar en cas de pèrdua. La probabilitat de trobar un animal de companyia perdut és d’un 90% si està identificat, però es redueix a un 15% si no ho està, segons dades obtingudes de FAADA (Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales).

Registre gratuït

Des d’aquest any, censar el gos, gat o fura (considerats animals domèstics) al cens de l’Ajuntament de Manresa és gratuït. Fins ara, tenia un cost únic exceptuant els gossos adoptats, els gossos d’assistència i els casos en què la problemàtica social ho determinés, segons serveis socials.

Per a inscriure el gos al cens d’animals domèstics de l’ajuntament, és requisit indispensable que el gos estigui identificat amb un microxip, cal ser major d’edat, i tenir llicència en cas dels gossos potencialment perillosos.

Segons l’ordenança municipal, gossos, gats i fures han de ser identificats obligatòriament en el termini màxim de tres mesos des del seu naixement o de 30 dies des de la seva adquisició.

No inscriure un gos al registre municipal es considera una infracció lleu.

Com hauria de ser una zona d’esbarjo tancada per a gossos perquè fos segura?

L’espai i la seguretat són fonamentals per a unes bones relacions socials entre els gossos, ja que davant d’una situació de conflicte, sol haver-hi dues respostes: fugida o confrontació. Malgrat que Manresa ha passat a disposar de dos espais per a gossos a sis en poc més d’un any, les dimensions de les àrees d’esbarjo tancades per a gossos que hi ha a la ciutat no superen els 500 m² i el seu tancat no excedeix el 1,20 metres d’alçada. Segons l’educador caní, Daniel Jiménez d’Anut, l’àrea de jocs hauria de tenir un espai prou gran, ideal seria un mínim 2.000 m², per a un parc poc freqüentat, perquè si no els gossos no tenen la possibilitat de gestionar les interaccions i augmenta la probabilitat de conflictes.

Respecte a la seguretat, les tanques haurien de ser prou altes perquè cap gos les pugui saltar, l’ideal serien tanques amb un mínim dos metres d’alçada. D’aquesta manera un gos no podrà fugir fàcilment amb el consegüent problema tant per al gos, el seu propietari com per a la resta de vianants. L’entrada i sortida al recinte hauria de ser segura instal·lant portes de seguretat dobles.

Segons Jiménez, la vegetació també és un punt important. Les olors generen diferents punts d’atenció que ajudaran a evitar possibles conflictes. Cal recordar que l’olfacte és el sentit més poderós dels gos.

Fonts d’aigua adaptades per a gossos (i també per a humans); papereres, dispensadors de bosses en tot el parc caní; bancs perquè els humans puguin descansar (encara que no és recomanable estar quiet molt de temps, els gossos tindran millors relacions socials si s’està en moviment) i una bona il·luminació, són alguns dels requisits que hauria de tenir una àrea de jocs tancada ideal per als quissos.

Respecte si a Manresa està previst instal·lar una àrea tancada per a gossos amb aquestes característiques, Pol Huguet, regidor de Ciutat Verda de l’Ajuntament de Manresa, va explicar a Regió7 que «la prioritat del consistori manresà és que en pocs anys cada districte de Manresa disposi d’una zona d’esbarjo per a gossos» i va afegir que «un cop això estigui assolit. El següent pas serà especialitzar els espais».

Les zones més grans que té la capital bagenca són la dels Panyos, de 1.000 m², i l’àrea de sota la plaça del Mil·lenari, de 3.000 m², però no permet ubicar-hi barreres físiques perquè és un lloc de pas d’animals salvatges i en cas de crescudes del riu s’hi ha d’evitar l’acumulació de brossa vegetal.