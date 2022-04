Sor Lucía Caram ha viatjat quatre cops a la frontera amb Ucraïna i la darrera, com va recollir aquest diari, va entrar dos cops al país en guerra, on va visitar un hospital a Lviv on atenen ferits de guerra. Allà la van posar al corrent de les necessitats que tenien. Aquest diumenge hi tornarà per portar-hi tres ambulàncies i d’aquí a deu dies té la previsió d’anar-hi novament per portar-hi sis vehicles més, entre ambulàncies i cotxes tot terreny. En la majoria de casos es tracta de donacions que rep gràcies a les crides constants que fa a través de les xarxes socials.

Caram anirà conduint una de les tres ambulàncies fins a Ucraïna i tornarà en avió des de Cracòvia juntament amb nou malalts, tres dels quals seran atesos en un hospital de Barcelona, tres més en un de Navarra i tres a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, amb «els quals ja està consensuat», explica. Sis són ferits de guerra i tres més són malalts oncològics. En els nou casos són persones que requereixen una atenció mèdica que actualment no els poden garantir a Ucraïna. «Tenim una missió humanitària de portar malalts aquí i una altra de portar allà material sanitari i vehicles». Pel que fa a les ambulàncies que hi traslladaran aquest diumenge, una és una donació de l’associació Mensajeros de la Paz del Padre Ángel, una altra s’ha aconseguit amb les ajudes que ha rebut la Fundació del Convent de Santa Clara, que dirigeix Caram, gràcies a les demandes d’ajuda de la monja argentina establerta a Manresa. La tercera l’han aconseguit voluntaris de CaixaBank. És una missió que han organitzat conjuntament. 4x4 per a la primera línia de foc Caram explica que la idea és portar ambulàncies però també tot terreny, de manera que aquests vehicles 4x4 siguin els que s’encarreguin de recollir els ferits a primera línia de foc per acostar-los a les ambulàncies i dur-los als hospitals perquè si les que els recullen a primera línia són ambulàncies queden trinxades en quatre dies. Recorda que a casa nostra n’hi ha moltes que s’han retirat de la circulació quan fa uns anys que funcionen perquè així està estipulat però que encara podrien fer molt servei. Quin en vulgui donar es pot posar en contacte amb la fundació a través de la seva pàgina web www.fundaciodelconventdesantaclara.org, per mitjà de la qual també es poden fer donacions per al programa d’acollida de refugiats . Per a la donació d’aliments es pot trucar al 93 873 4928 o al 606 303 439.