Amb motiu del Dia Internacional del Comerç Just, l’Ajuntament de Manresa se suma dissabte a la campanya Jo trio, amb activitats familiars a la Plana de l’Om per visibilitzar les diferents alternatives de consum.

A partir de 2/4 de 6 de la tarda hi haurà espectacles familiars amb La Botigueta, un espai de teatre i titelles per a tota la família a càrrec de Tanaka Teatre. I a 2/4 de 7 de la tarda es llegirà el manifest per al comerç just i començarà la xocolatada. Hi haurà batukades de Xàldiga i Batrakes.

El Teatre Carlins acollirà l’obra col·lectiva «Forat, Pau, Llum», del projecte MOU-TEatre, de l’Ajuntament de Manresa, la companyia Sargantana i els Carlins, a 2/4 de 6 de la tarda. Es tracta d’una creació teatral col·lectiva que reflexiona sobre els estils de consum. Ja es pot fer reserva d’entrades a través de la web dels Carlins. Hi haurà taquilla inversa i els fons recollits es destinaran a projectes de sensibilització sobre consum conscient.

Enguany, l’Ajuntament ha impulsat la creació de la Taula del Comerç Just, que treballa amb l’objectiu de rebre el segell internacional Fair Trade Towns, que premia les ciutats més compromeses amb el consum sostenible.