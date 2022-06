L’entorn de la torre Santa Caterina es convertirà en un mirador del territori que servirà per contemplar i entendre la ciutat, i que a la vegada serà un memorial per homenatjar l’arquitecte i urbanista manresà Quico Mestres. Traspassat el 2013, va ser l’autor del primer Pla General d’Ordenació Urbana de l’època democràtica i posteriorment va definir el model de ciutat que encara avui és vigent.

El que es coneixerà com a Espai Quico Mestres es va presentar ahir a la sala de columnes de l’Ajuntament de Manresa. La iniciativa és d’una comissió que ha impulsat el memorial, i l’Ajuntament. A la presentació hi havia familiars de Mestres encapçalats per la seva vídua, Conxita Tarrés, l’arquitecte Jordi Ludevid, en representació de la comissió i Enric Batlle en representació de Batlle i Roig Arquitectura, que és qui ha dissenyat el projecte, a més a més de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.

L’espai d’homenatge envolta la torre de Santa Caterina amb una estructura que dibuixa una Q que tindrà un recorregut circular. Segons ha explicat Batlle «no només serà un mirador», sinó que es tracta d’un espai que es defineix en quatre conceptes: recorregut, mirador, un observatori de la ciutat i un memorial. «És un projecte que té força sense ser agressiu», ha subratllat. Al terra es gravaran conceptes relacionats amb la ciutat, i hi haurà baranes per mostrar les fites que s’observen des de l’entorn de la torre. Aquesta és la idea.

Ludevid, per la seva part, ha destacat no es podia haver trobat un lloc millor per homenatjar Mestres perquè «és inspirador». Ha anunciat que a l’espai «hi passaran coses».

Per la seva part l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha fet un repàs del llegat que va deixar Quico Mestres a Manresa, un professionals «compromès amb el servei públic i social. Va tenir clar durant tota la seva vida que l’urbanisme és una eina per millorar la vida de tothom i democratitzar els espais i les ciutats».

Aloy ha explicat que el més fàcil hagués sigut dedicar-li un carrer, una plaça o un equipament. Pperò ens va semblar pensar una altra cosa: un espai des del qual observar, pensar, estudiar i interpretar la ciutat». I aquest espai havia de ser la torre Santa Caterina. Ha assgureat que «h arribat el moment de retornar-li una part d’allò que ell ens va donar».

A l’acte hi ha intervingut la vídua de Quico Mestres, Conxita Tarrés. Ha agraït una iniciativa «que sembla un somni» i que «ell hauria subscrit al 100%».

Arquitecte i urbanista

Quico Mestres Anglada (Manresa 1948-2013) va ser un reconegut arquitecte i urbanista que va impulsar la transformació urbana de la ciutat. Va ser l’autor del primer Pla General d’Ordenació Urbana de Manresa, que va realitzar entre el 1975 i el 1981. Als anys 90 va treballar a Sabadell, on va planificar espais emblemàtics d’aquesta ciutat com l’Eix acià o el Parc Catalunya.

El 1995 va tornar a treballar a l’Ajuntament de Manresa. Va ser el responsable tècnic del nou Pla General del 1997. A l’àrea d’Urbanisme va dirigir i gestionar projectes com la plaça Sant Domènec, la revitalització del Centre Històric, la façana sud, el teatre Kursaal, la urbanització del sector de les Bases de Manresa o l’actual avinguda Universitària.

A final de l’any passat l’Ajuntament de Manresa va anunciar que hi hauria un mirador a la torre Santa Caterina finançat amb fons europeus en el marc del projecte Manresa 2022. La nova iniciativa no se sap, de moment, quan es durà a terme.