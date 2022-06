Una persona ha mort per covid a l'Hospital de Sant Andreu durant la darrera setmana. La defunció s'ha produït després de set setmanes sense víctimes mortals a les seves instal·lacions.

La darrera mort a causa de l'epidèmia va ser feta pública el 3 de maig. Amb aquesta són 177 les morts a causa de l'epidèmia a Sant Andreu.

A data d'avui, 28 de juny del 2022, hi ha 10 persones ingressades amb covid-19 a l'Hospital de Sant Andreu.

Dimarts passat, dia 21 de juny, hi havia 9 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per Covid-19 del centre assistencial. La darrera setmana 11 persones han ingressat, 9 persones han estat donades d'alta i 1 persona ha mort.

Les dades acumulades a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 16 de novembre, coincidint amb l'inici de la sisena onada de l'epidèmia, són:

Xifra acumulada d’ingressos: 263

Xifra acumulada d’altes: 207

Xifra acumulada de defuncions: 43

A Althaia no hi ha hagut cap mort per covid durant la darrera setmana i es manté amb 430 víctimes, que sumades a les 177 que hi ha hagut a Sant Andreu dona un esfereïdor total de 607.

D'altra banda, el nombre d'ingressats als centres assistencials de la ciutat és molt similar al de fa set dies, quan es va fer públic el darrer balanç.

Hores d'ara hi ha 34 ingressats, dels quals 24 a Althaia i 10 a Sant Andreu. La setmana passada eren 33, dels quals també 24 a Althaia i 9 a Sant Andreu, un menys.

Dels ingressats no n'hi ha cap a l’UCI de l'hospital Sant Joan de Déu. La dada acumulada des del març del 2020 d'altes donades per Althaia a pacients ingressats és de 3.792.