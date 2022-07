Les festes de les Cots, el Guix i la Pujada Roja van incloure un homenatge a les persones grans del barri celebrat a la zona de la capella del Sant Crist del Guix, amb el pregó a cura de la regidora Núria Magrau. El va precedir un esmorzar i a la tarda hi va haver havaneres i botifarrada. Les festes continuaran aquest cap de setmana. Dissabte, a partir de les 9 del vespre, al local de cultura i d’esbarjo del Guix hi haurà un sopar de festa major a la fresca i un ball de fi de festes amenitzat per Jordi González.