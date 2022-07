El programa UniversiMÉS, una iniciativa formativa per acostar persones amb diversitat intel·lectual a la universitat, ha graduat la seva cinquena promoció. Les instal·lacions d’UManresa han acollit aquest dimarts, 5 de juliol, la celebració de final de curs que cada any serveix per acomiadar els estudiants de la promoció que finalitza la formació, enguany formada per 18 persones de les comarques del Bages i Osona. L’acte ha comptat amb la participació de representants de totes les entitats i institucions que fan possible aquest programa: UManresa-FUB, la Fundació AMPANS, BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes.

Més savis i més persones

El padrí de la promoció 2022 ha estat el docent del programa, David Sanclimens, que en la lliçó de comiat, titulada “Més i més Univrsi!”, ha qualificat UniversiMÉS com “un projecte únic, que no pot aturar-se i que fa la universitat més gran”. Ha dit que per als docents és un privilegi impartir classe a persones que "ens han fet més savis, més sensibles, més inclusius i més persones”. La coordinadora del programa, Laia Cladellas, s’ha acomiadat dels alumnes a través d’un vídeo en el qual ha afirmat que UniversiMÉS és “un programa viu gràcies a la il·lusió que hi posen totes les persones que hi estan implicades”. En representació de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, el seu president, Jaume Ribera, ha convidat tots els alumnes a no perdre la curiositat de continuar aprenent. En el mateix sentit s’ha pronunciat Cristina Gonzàlez, directora de Banca de Clients de Manresa del BBVA, que els ha dit que s’han de sentir orgullosos de tot el que han aconseguit. El president de la Fundació Ampans, Sebastià Catllà, ha posat de relleu que un programa que va començar “com una aventura aconsegueixi superar les expectatives any rere any i que sigui font d’aprenentatge per a tothom: alumnat i docents”. Ha tancat les intervencions el director general de la FUB-UManresa, Valentí Martínez, que també ha destacat la il·lusió i ganes d’aprendre dels alumnes i la suma de compromisos que fan possible donar continuïtat a UniversiMÉS.

En l’acte han intervingut també dos alumnes del programa, Miquel Colomer Closas i Sílvia Tuneu Pujolràs. Tots dos han agraït l’oportunitat de poder participar-hi, així com la tasca i dedicació dels docents. Colomer ha afirmat que “ara ja sabem com és la Universitat i som més savis”.

Alumnat de tres comarques

Tot i servir per acomiadar els 18 alumnes que han completat els dos cursos de formació d’UniversiMÉS, l’acte ha servit també per tancar el curs per als alumnes que han iniciat el programa durant l’any acadèmic 2021-2022. Es tracta de 14 persones procedents del Bages, del Berguedà i de l'Osona que des del 30 de setembre fins al 30 de juny han participat en 20 sessions formatives i en sortides com les que es van fer al Parlament de Catalunya o a l’oficina central del BBVA.

Aquest és un programa que permet a persones amb diversitat intel·lectual formar part i viure el món universitari en primera persona. A més, els posa en contacte amb persones que no són del seu cercle habitual i els permet fer noves coneixences. En tots els casos, els estudiants valoren que els ha servit per superar el repte i els temors que tenien de no ser capaços d’assolir els continguts i d’accedir a una institució universitària. Així mateix en destaquen la bona acollida que han rebut per part de la Universitat i el tracte que els ha dispensat la comunitat universitària.

Continuïtat i nous reptes

Durant la segona quinzena de juliol es farà la selecció de l’alumnat que s’incorporarà al programa durant el curs 2022-2023. En aquesta ocasió, i a partir de contactes que s’han fet aquest curs, es confia que s’hi incorporin, a més d’estudiants del Bages, Osona i Berguedà, persones procedents de les comarques de l’Anoia i del Vallès. De cara a aquest nou curs es planteja la possibilitat de reprendre les activitats conjuntes entre els alumnes d’UniversiMÉS i altres estudiants de la universitat.

Un exemple de col·laboració

UniversiMÉS és un programa resultat de la implicació de la fundació Ampans, BBVA, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i UManresa-FUB. La formació que rep l’alumnat del programa està adaptada i inclou continguts relacionats amb l’actualitat del món i de l’entorn, amb l’economia, la cultura, la creació artística, la salut i la psicologia. La formació es fa en sessions quinzenals de 3 hores de durada que es duen a terme a la Universitat i que es complementen amb sortides relacionades amb els temes que s’han treballat prèviament a l’aula.

