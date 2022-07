El Grup Socialista i Units per Avançar ha entrat a l’Oficina de Registre del Parlament de Catalunya la proposta de resolució sobre el Pla d’Actuació 2022–2026 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i els seus efectes amb el nou transbordament de trens a Martorell per a les seves línies: R5, R50, R6 i R60.

La iniciativa sorgeix per part dels diputats, alcaldes i portaveus socialistes dels territoris afectats (Anoia, Bages, i Baix Llobregat Nord) després d’analitzar aquest Pla d’Actuació de FGC), com a principal document de referència per al Contracte–Programa entre la Generalitat de Catalunya i FGC; on un dels efectes que es preveuen en el mateix, i que des del PSC considerem negatius, és la transformació del servei a Manresa i Igualada en un servei de rodalies amb origen Martorell, en comptes de Barcelona.

Segons el PSC, aquest Pla d’Actuació, amb aquests canvis a la línia, permetrà un increment de les freqüències i nombre de passatgers al tram Martorell-Barcelona (que passaria a denominar-se “Metro del Baix Llobregat”), "però el que també és segur que suposarà un increment del temps de viatge de tots els passatgers provinents des de o cap a Manresa o Igualada (i resta de municipis de l’Anoia i Bages amb estació de FGC), però també pels municipis del Baix Llobregat nord, com Abrera, Esparreguera, Olesa o Sant Esteve Sesrovires".

L’informe, a més, no contempla la potencial pèrdua de passatgers d’aquests trams degut al major temps de servei a causa de la pèrdua d’aquests serveis directes que provocarà el transbordament que caldrà fer a Martorell d’anada i tornada a Barcelona.

“Aquesta acció ha estat la primera que ens hem coordinat com a representants socialistes dels territoris afectats, a l’espera de rebre les explicacions oportunes que ha de donar el Govern de la Generalitat cap a la ciutadania i usuaris de FGC, seguirem cadascú de nosaltres en els nostres municipis respectius denunciant en forma de presentació de mocions municipals als respectius ajuntaments, aquesta proposta de transbordament que no sols la veiem perjudicial pel dia a dia de milers d’usuaris de les nostres comarques, sinó que a més ha estat amagada per part de FGC –amb la conveniència o ignorància dels mateixos representants del Govern de la Generalitat a les nostres comarques, o per part dels seus alcaldes i alcaldesses dels mateixos partits que formem part de l’actual Govern de la Generalitat” apunta, el diputat, Cristòfol Gimeno, qui ha actuat com a portaveu de la iniciativa socialista al Parlament.

Noves accions

El portaveu del PSC a l’Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí ha anunciat que "seguirem fent noves accions informatives cap a la ciutadania perquè creiem que un soterrament no val ni justifica per patir un transbordament. I la prova del perquè creiem que és una forma de compensació el fet de l’anunci de la inversió de soterrament de línies a Manresa i Igualada, és que ambdós municipis són els més directament afectats pel transbordament, i els dos únics en aquest Pla on apareixen que a la vegada rebran la proposta de soterrament. I això ho afirmem d’aquesta manera, perquè volem pensar que l’equip de Govern de l’Ajuntament no hagués acceptat perdre trens directes de Ferrocarrils si aquest Pla de FGC sols hagués contemplat el transbordament de trens a Martorell sense res a canvi per a la ciutat. Per tant estenem la mà al Govern de coalició manresà a que es sumim a aquesta proposta registrada al Parlament, i evitem que la mesura del transbordament acabi sent realitat”.

Aquesta proposta de resolució va ser registrada pels diputats i diputada socialistes: Cristòfol Gimeno (Bages), Rocío García (Baix Llobregat), i Jordi Riba (Anoia), pels alcaldes: Jesús Naharro (Abrera), Eduard Rivas (Esparreguera), Enric Carbonell (Sant Esteve Sesrovires), i els portaveus socialistes als ajuntaments: Jordi Cuadras (Igualada) i Anjo Valentí (Manresa).

Durant la reunió prèvia al registre de la resolució al Parlament, tots ells van coincidir que cal convocar urgentment una reunió amb tots els alcaldes i alcaldesses de les poblacions afectades per tal de coordinar mesures de diàleg i pressió davant FGC per tal que en primer lloc es donin explicacions al territori de la manca de transparència i comunicació d’aquesta mesura, i d’aturar qualsevol proposta de transbordament que vagi en perjudici dels nostres conciutadans i usuaris d’aquestes línies”.