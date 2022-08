Representants de les direccions dels centres de la ciutat s’han tornat a reunir per donar un nou impuls a la xarxa, que té l’objectiu de treballar per a la transformació educativa i la millora contínua de tots els centres de Manresa. La iniciativa, impulsada a inicis del 2020, havia quedat aturada per la pandèmia i ara es recuperarà el curs vinent.

L’Ajuntament, a través de la secció d’Ensenyament, ha reactivat la Xarxa Manresa Escoles Innovadores (MEI), nascuda el 2020 i que havia quedat paralitzada per la pandèmia. Es tracta d’un projecte de treball en xarxa adreçat a la transformació educativa, on participen tots els centres educatius de la ciutat, amb l’objectiu que puguin compartir experiències. Després que el gener i el març del 2020 s’haguessin pogut fer les dues primeres trobades, ara s’han tornat a reunir representants de tots els centres educatius de Manresa amb l’objectiu de tornar a impulsar la xarxa. En la trobada, hi van participar directors i directores de tots els centres educatius de Manresa (llars d’infants, escoles, instituts, l’Escola d’Adults, l’Escola Oficial d’Idiomes i els centres d’ensenyaments artístics), a més a més del regidor d’Ensenyament i Universitats, Josep Gili i Prat, i tècnics de l’Ajuntament de Manresa. La Xarxa MEI celebrarà diferents sessions al llarg del curs. En la darrera trobada, tots els assistents es van mostrar satisfets per la reactivació del projecte i van constatar la importància de treballar amb objectius compartits i crear sentiment de ciutat, tot compartint experiències, bones pràctiques i reptes, sempre amb l’infant i l’adolescent com a protagonista. El projecte dona continuïtat a la feina realitzada a la xarxa local d’Escola Nova 21. L’objectiu és treballar per a la transformació educativa i millora contínua que tenen els centres d’ensenyament de Manresa i avançar cap a una mirada més innovadora en el camp educatiu, així com esdevenir un espai per compartir reflexions pedagògiques, coneixements i bones pràctiques, i poder, alhora, fer propostes de millora a la ciutat.