Torna la Festa Major i l'Alternativa de Manresa ja prepara el seu particular programa amb algunes propostes musicals de renom com la cantant valenciana de rap Jazzwoman. Aquest any, però, el col·lectiu ha volgut incorporar una novetat: una dansa pròpia marca de la casa, sota el nom "Ball de revolta". Els seus creadors han volgut compartir amb tothom aquest nou ball a les xarxes socials i han demanat a tots els seguidors que se l'aprenguin per festa major. El ball consta de quatre senzills passos i s'ha de fer en parelles, tots els vídeos explicatius es troben publicats a l'Instagram de l'entitat @lalternativa_manresa.