La Festa Major de Manresa comptarà amb un concert del santfruitosenc Pedro da Costa (Brasil, Campogrande, 1997), quart classificat del concurs musical de TV3 Eufòria. El bagenc actuarà el diumenge 28 d’agost a 2/4 de 12 de la nit a la plaça Sant Domènec i oferirà un repertori de temes que va interpretar durant el programa, i també altres cançons, acompanyat pel guitarrista manresà Jordi Martínez.

És el segon concert en solitari de da Costa, que va estrenar-se a Sant Fruitós de Bages el 23 de juliol amb un espectacle que va aplegar persones de tot el territori. Llavors, el bagenc, seguint la mateixa línia del que prepara per al concert de Manresa, va oferir un repertori que es basava, sobretot, en cançons d’estil pop i amb molt de ritme.

Per al concert de Manresa, Da Costa ha revelat a Regió7 que tant ell com el seu equip estan «treballant moltíssim per fer que sigui una bomba» i explica que s’estan cuidant «minuciosament tots els detalls». De fet, el bagenc fa setmanes que mostra a les xarxes socials com assaja per a l’espectacle. A més, assegura que hi haurà «un repertori que sorprendrà» i avança que pot haver-hi algun artista convidat. En aquest sentit, a l’espectacle de Sant Fruitós va portar els seus excompanys de programa Triquell i Chung-Man.

Da Costa i el seu equip treballen amb un objectiu, «deixar la gent bocabadada amb cada cançó». L’exconcursant d’Eufòria vol fer un pas més enllà i fer que «no només sigui un concert de festa major, sinó que sigui un espectacle». Ho fan amb la prioritat de fer que el públic no en marxi indiferent. Per aquest motiu, explica que busquen la fórmula per fer que «tothom que vingui, s’ho passi molt bé i no pensi en res més que gaudir del concert».

L’artista afirma que «té molt bones sensacions» sobre l’espectacle i es mostra fermament convençut que tot el que s’està preparant «agradarà moltíssim» als espectadors.

Da Costa va ser l’única persona de la Catalunya central que va aconseguir una plaça entre els 16 concursants d’Eufòria. La seva relació amb la música va començar a l’església, al Brasil, on va començar a cantar quan tenia cinc anys. Tot i això, va aparcar-la fins fa menys d’un any.

Abans d’entrar al concurs era electricista i en comptades ocasions cantava en públic. De fet, tal com va detallar a aquest diari (vegeu edició del 18 de març del 2022), poques persones del seu entorn sabien que cantava. Un cop va iniciar el programa, va deixar els estudis en robòtica que cursava a Lacetània de Manresa i va reprendre el somni que li havia quedat pendent, el de ser artista.

La seva trajectòria pel concurs va allargar-se fins a la semifinal, quedant quart classificat, per darrere de la Mariona, el Triquell i la Núria. Tots ells, juntament amb la resta de participants, van cloure l’edició amb dos concerts el 16 i 17 de juliol al Palau Sant Jordi.