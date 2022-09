El manresà Tomàs Dalmau i Colom, de la Lleva del Biberó, va morir ahir als 102 anys. Als 17 va ser mobilitzat per combatre a la Guerra Civil al front del Segre, on va ser capturat per les tropes franquistes. Durant 48 anys va regentar la sabateria Dalmau. El 2018 va ser homenatjat a l’Ajuntament juntament amb altres bagencs supervivents. Estava casat amb Margarida Marcet Sellarès, filla de l’alcalde republicà Francesc Marcet.