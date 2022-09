La possibilitat d’adquirir peces de roba, bosses de mà o articles de cuina a bon preu va demostrar, ahir, una vegada més, el seu poder d’atracció en la segona jornada de les Fires de Setembre, en què la UBIC va sumar la FiraStiu a la Fira de Setembre del dia abans, organitzada en aquest cas per la Fundació Turisme i Fires de Manresa.

La fira de la UBIC va omplir de parades el tram que va de la plaça de l’Onze de Setembre a la plaça Espanya. En alguns moments del dia, com al migdia, hi va haver una gentada remenant entre els articles que s’hi venien. Fins i tot a l’hora de dinar hi va quedar gent mirant el gènere. A banda de l’oferta per comprar, es va muntar un inflable pensant en els infants i es va fer una prova d’agility caní que va ser seguida per força gent.

Com a nota discordant de la bona marxa del cap de setmana, es pot destacar el gran contrast estètic entre algunes parades, com les dels botiguers i les que hi havia a Crist Rei, de color blanc i que feien goig, amb d’altres que estaven especialment atrotinades.