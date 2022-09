«Les punxades no em fan res, i a l’altre món no m’hi volen». Teresa Solé, de 103 anys, ha sigut aquest dimarts al migdia una de les primeres persones que ha rebut la segona dosi de reforç de la vacuna de la covid a Manresa.Viu a la residència Montblanc . La vacuna de la covid a un braç, i la de la grip a l’altre. També van ser un dels primers en rebre-la Dolors Sala, de 85 anys i Ramon Peremiquel, de 86.

Salut ha iniciat aquest dimarts a les residències de gent gran de Manresa i la Catalunya central la vacunació de la segona dosi de record contra la covid i la tradicional campanya de vacunació de la grip de cada tardor.

Equips d’atenció primària s’han començat a desplaçar per les residències i també a a domicilis per subministrar el fàrmac, adaptat a les actuals variants de l’òmicron, a les persones que hi viuen i hi treballen.

D’entrada va dirigida a residents i a majors de 80 anys. Els més vulnerables. Més endavant, a mitjans d’octubre, s’obrirà la vacunació als majors de 60 anys i també a persones de risc, ja sigui perquè pateixen una malaltia crònica o per exemple embarassades, personal sanitari i sociosanitari. En total, unes 200.000 persones a la Regió Sanitària de la Catalunya Central. Engloba les comarques del Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Anoia.

La campanya es farà de manera progressiva però s’ha volgut començar per les persones més vulnerables. A la Montblanc, residència que assisteix el CAP Barri Antic de la Fundació Althaia i els propis sociosanitaris de l’equipament de la Fundació ant Andreu Salut, és on hi viu Teresa Solé des de fa 20 anys.

De moment, doncs, els equips de primària es desplacen als centres. Els majors de 80 anys que viuen a casa que es vulguin vacunar, tant de la grip com amb la segona dosi de reforç de la covid, poden demanar hora al seu centre de salut a la La Meva Salut.

Per a la resta de població, les cites per rebre el fàrmac s’obriran a partir del 10 d’octubre i es podran vacunar a partir del 17. La vacunació es farà bàsicament als centres d’atenció primària.

Aquest dimarts també s’han subministrat vacunes a la residència de la Font dels Capellans de Manresa.. La de la Font va ser el primer equipament de gent gran on es va començar a vacunar a Manresa el desembre del 2020. En aquest cas se n’ha fet càrrec un equip del CAP Sagrada Família de l’Institut Català de la Salut.