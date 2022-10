Torna Stalow Fest, el festival de cultura urbana de Manresa

Aquest dissabte 22 d’octubre, el parc de skate del Congost de Manresa tornarà a acollir la Stalow Fest, en la seva cinquena edició, organitzat per l’Associació Stalow Manresa.

Després de 2 anys sense Stalow Fest, es torna a convocar amb més ganes que mai la festa del hip-hop i la cultura urbana més gran de la comarca.

Igual que el 2019, els participants podran endinsar-se en les modalitats del skate, el grafiti, el beatbox, els concerts i el rap freestyle en el seu entorn i hàbitat natural.

L’entorn del skatepark del Congost de Manresa és un espai on habitualment ja es pot viure la cultura urbana, i ofereix a totes les persones que es vulguin acostar al festival un gran pàrquing gratuït just a l’entrada del recinte.

L’accés al recinte també es lliure i gratuït, perquè el màxim nombre de persones puguin venir a gaudir d’aquesta gran festa del hip-hop.

Si algú no ha estat en cap edició del Stalow Fest i vol saber el que es trobarà abans d’anar-hi, pot trobar la primera temporada de la sèrie documental “The stalow project” a Youtube, on es repassa capítol a capítol les diferents modalitats de cultura urbana que es van celebrar en la última edició del festival l’any 2019.

Cinquena edició

En aquesta cinquena edició, el festival començarà a les 11:00 del matí amb el campionat de Catalunya de Beatbox organitzat per Beatcat, l’exhibició de graffiti organitzada per Murs Plàstics i la classe oberta de skate per cortesia de l’acadèmia de skate “Stalow Academy”, que imparteix classes extraescolars de skate a Manresa de dilluns a dijous de 18:00 a 19:30 a la mateixa pista.

A continuació, es podrà gaudir durant tot el migdia d’una programació de concerts i un espai dedicat a la música electrònica fins a les 17:00 de la tarda, quan començarà la competició de rap modalitat “freestyle”.

Al mateix temps, skaters d’arreu de Catalunya estaran escalfant per iniciar la competició de “game of skate” i seguidament els “best tricks”.

Un cop finalitzades les competicions, es tancarà la jornada amb un capvespre de més concerts i sessions de música electrònica per celebrar el retorn de Stalow Fest.

L’Associació Stalow Manresa convida a viure i profunditzar en la cultura del hip-hop mitjançant el festival.