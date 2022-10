La 23a edició de la fira manté la implicació de tres institucions de la comarca que treballen a favor de la sostenibilitat. Es tracta d’Aigües de Manresa, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus i l’Escola Agrària de Manresa, protagonistes de les jornades professionals, estrenades l’any passat que, en alguns casos, mantindran el Palau Firal com a emplaçament.

La primera d’aquestes jornades, que es va celebrar el passat dimarts, va posar l’accent en la recollida de residus en contenidors tancats i models híbrids i en la importància de reciclar per evitar acumular les deixalles. Seguidament, ahir va ser el torn de la jornada professional d’agricultura ecològica, que va tractar sobre les instal·lacions compartides, com ara els obradors i els escorxadors. Els participants van poder conèixer in situ el primer obrador de Manresa, així com l’escorxador mòbil de la Catalunya Central. D’altra banda, també es va dedicar un espai per parlar sobre la biodinàmica i l’ús de coure a la vinya.

La tercera jornada tècnica dedicada a l’aigua tindrà lloc avui, amb una setantena d’inscrits. L’eix central de la sessió serà l’aplicació de les noves tecnologies en una gestió més eficient de l’aigua. En la presentació del certamen, el gerent d’Aigües Manresa, Antoni Ventura, va valorar en positiu la jornada com una oportunitat per intercanviar informació sobre un tema cabdal, com és la gestió de l’aigua. De fet, la cita està estretament relacionada amb una exposició titulada L’aigua allà i aquí, al Casino de Manresa, que es podrà visitar fins al pròxim 22 d’octubre.

Les jornades es complementen amb el 12è Fòrum Energia, que se celebrarà aquest divendres i versarà sobre la transició energètica a la indústria com una oportunitat per augmentar la competitivitat. L’esdeveniment està adreçat als professionals del sector, mentre que el públic general podrà assistir avui a la xerrada oberta a la ciutadania Estalvi d’energia i energies renovables a casa, a càrrec de Marc Rotllan, a l’auditori Plana de l’Om.