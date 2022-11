En el marc de la programació de la 2a edició de CulturaMENT, l’Auditori Plana de l’Om de Manresa acollirà el dijous 3 de novembre, de 9.30 a 13.30 h, les Jornades matinals “Binomi Salut-Cultura, una recepta per la cohesió social”, una iniciativa que vincula cultura, salut i inclusió social i presenta experiències i bones pràctiques al territori.

Les jornades estan dirigides a artistes, professionals dels àmbits de la gestió cultural, de la salut i sociosanitari i, en general, a totes les persones interessades en iniciatives culturals per a la cura de la gent gran amb inicis de demència o altres afectacions a la salut mental.

Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer clicant aquí o a les taquilles del Kursaal, de dimarts a diumenge, d’11 a 13 h i de 18 a 20 h.

CulturaMENT és una iniciativa impulsada per la regidoria de Cultura, que es treballa transversalment amb les regidories d’Inclusió Social, Gent Gran i Ciutat Saludable de l’Ajuntament de Manresa i amb el suport de la Diputació de Barcelona. El seu objectiu és contribuir en la millora de la salut de les persones grans amb inicis de deteriorament cognitiu i afectacions lleus a la salut mental. El projecte entén la cultura com a eina de transformació social, de benestar personal i una aliada per la millora de la salut mental de les persones grans.