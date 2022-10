L’Ajuntament de Manresa, després de la prova pilot del novembre de l’any passat, torna a organitzar aquesta tardor CulturaMENT, un programa per contribuir a millorar la salut mental de les persones grans amb inicis de deteriorament cognitiu i afectacions lleus de salut mental, així com desestigmatitzar les persones grans amb aquestes afectacions.

La pandèmia per la covid-19 i el confinament van posar de manifest, especialment en el col·lectiu de gent gran, la necessitat de potenciar espais de socialització, de cohesió social, experiències creatives i de qualitat dirigides a aquest col·lectiu per tal de millorar-ne la salut mental. És per això que l’any passat va arrencar aquest projecte, en el qual van participar 12 municipis, entre ells Manresa.

En aquesta segona edició del projecte s’han organitzat propostes exclusivament dirigides al públic diana (persones grans amb inicis de deteriorament cognitiu i afectacions lleus a la salut mental, familiars i cuidadors/es professionals) i d’altres de dirigides a totes les persones interessades.

Totes les activitats del programa són gratuïtes i es realitzen exclusivament en equipaments culturals de la ciutat per tal de reforçar que la cultura és una eina de transformació social, de benestar personal i una aliada per la millora de la salut mental.

Hi participen deu agents de l’àmbit de la salut/sociosanitari, tres dels quals per primera vegada: el Club Social Mosaic, CAS a les Drogodependències-Althaia i el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de l’Ajuntament de Manresa.

L’Ajuntament de Manresa ofereix tres tallers (tapís, arts plàstiques o música i memòria) directament a les residències i serveis sociosanitaris de Manresa.

Enguany l’oferta dels tallers i activitats s’ha ampliat al SAD –Servei d’Atenció Domiciliària de l’Ajuntament de Manresa- per tal d’arribar a persones que viuen soles i que no disposen d’una estructura suficient per sortir de casa i molt menys de gaudir de tallers i activitats culturals. També s’ha ofert a persones grans drogodependents del CAS a les Drogodependències-Althaia.

Es compta amb la participació de nous agents de l’àmbit de la cultura. Hi participen les dues biblioteques, els dos centres cívics municipals (Escodines i Selves i Carner) i Cineclub Manresa.

Hi participen per primer cop l’Associació Memòria i Història de Manresa (memoria.cat), amb les visites a l’exposició República i Escola a Manresa - 1931-39) al centre cívic Selves i Carner i tallers de memòria i records escolars; i el Museu de l’Aigua i el Tèxtil, amb les visites a l’exposició de la indústria tèxtil/cinteria, tallers de memòria sobre la indústria tèxtil i el taller de teixit.

L’alumnat del Cicle Formatiu -Grau Superior d’Integració Social de l’IES Guillem Catà enguany també participa en el projecte. Faran visites a algunes residències i serveis per tal de preparar tallers d’arts plàstiques.