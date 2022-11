El rebut de l’aigua serà, l’any que ve, un 3,8% més car de mitjana a les llars de la ciutat. L’increment va ser aprovat en el darrer ple de l’Ajuntament de Manresa.

Segons es va explicar, l’increment mig necessari per assolir l’equilibri econòmic a l’empresa plurimunicipal Aigües de Manresa hauria hagut de ser del 4,9%, però per reduir dintre del possible l’impacte en les economies familiars es va acabar situant-lo en un 3,8%.

Aquesta és la mitjana però la repercussió és progressiva, de forma que siguin els usuaris que gastin més aigua els que acabin pagant més.

El cas més habitual, el d’un abonat d’ús domèstic, que són el 75% dels usuaris, amb un consum de 27 metres cúbics trimestrals, en un habitatge amb tres persones o menys, tindrà un increment en termes absoluts en la factura de l’any que ve de 29 cèntims per abonat i mes.

Això totalitzarà en la factura, una quantitat que no arriba a un euro, exactament 88 cèntims. Així que l’augment és de menys d’un euro per factura i per trimestre per al 75% dels clients d’Aigües de Manresa.

Hi haurà reduccions de preu per als habitatges d’ús social degudament acreditats.

L’Ajuntament ha volgut recordar que Aigües de Manresa dedica 150.000 euros a l’any a cobrir les bonificacions socials i les necessitats de persones vulnerables.