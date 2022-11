Un centenar de persones han participat aquest dijous a Manresa la tercera jornada del cicle 'L’abordatge de les violències masclistes: nous àmbits, nou paradigma' que el departament d’Igualtat i Feminismes ha organitzat amb motiu del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones que se celebra el 25 de novembre.

L’activitat s’ha celebrat al Palau Firal de Manresa per aprofundir en 'Com garantir els drets de les nenes, nens i adolescents davant la violència vicària'. Més de 150 persones més han seguit la jornada en temps real per la xarxa.

La delegada del govern a la Catalunya Central, Montserrat Barniol Carcasona, ha presentat les jornades demanant avançar “a passos gegants” en l’abordatge de les violències masclistes,la violència vicària i la protecció a la infància.

En aquest sentit, ha valorat la creació del Departament d’Igualtat i Feminismes com una clara declaració d’intencions del Govern,“volem que sigui radicalment transformador”. A més, segons ha explicat la delegada, aquest fet també s’evidencia en les formes que el departament ha organitzat aquestes jornades de manera descentralitzada a Manresa, Lleida, Girona, Tarragona i Ampoista.

La directora general per a l'Erradicació de les Violències Masclistes, Laia Rosich Solé, ha afirmat que el treball i l’atenció en la infància i l'adolescència en el marc de les violències masclistes “és una de les principals preocupacions del Departament”. Ha destacat que “parlem de violència vicaria com la finalitat de fer mal a la mare, però el que tenim en primera instància són les nenes i nens que reben aquesta violència, cal mirar-los, en primer lloc”.

La jornada ha continuat amb la ponència a càrrec de la jurista Paula Reyes Cano. Ha donat xifres: “1.678.959 menors a l’estat espanyol viuen en entorns on la seva mare està patint violència masclista, 48 han sigut assassinats des del 2013, i 365 han quedat orfes, mentre que la suspensió de la pàtria potestat no arriba a l’1%”. Segons ha explicat la jurista “el sistema judicial entén la violència de gènere com un problema familiar, no com quelcom estructural i desigual”.

La jornada també ha comptat amb un diàleg sobre l’atenció psicològica i la prevenció entre el subdirector de Sensibilització i Prevenció de les Violències Masclistes del departament, Rubén Sánchez Ruiz, i la psicòloga Beatriz Duran. Al llarg de tota la conversa s’ha posat de manifest la necessitat d’una diligència deguda en l'abordatge de les violències masclistes.

La jornada també ha comptat amb dinàmiques i treball en grup sobre l'Estratègia Nacional de Prevenció de les Violències Masclistes.

La cloenda de la jornada ha anat a càrrec de la directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central i Barcelona, Imma Reguant Espinal que ha reafirmat la necessitat de trencar amb aquelles estructures de poder que se situen dins de la legislació i que neguen la violència de gènere.