Una jutgessa d'Oviedo ha aplicat per primera vegada a Espanya la reforma del Codi Civil que reconeix als animals com a éssers vius dotats de sensibilitat en autoritzar la cuidadora d'un gos de quatre anys a continuar vivint amb l'animal davant el fort llaç d'afectivitat que els uneix i no lliurar-lo al seu propietari, que s'havia desentès d'ell.

La titular del Jutjat d'Instrucció 11 d'Oviedo ha dictat un acte, que és ferm, en el qual recalca que ha adoptat la seva decisió prenent com a criteri superior "el benestar de l'animal", acollint així la tesi de l'advocada de l'Associació per a la Defensa de Víctimes d'Injustícies (Apadevi) María Girona, que representa a la cuidadora.

Els fets es remunten a fa quatre anys quan el propietari del gos, un encreuament de pitbull i pastor belga que en aquell moment tenia un any, va demanar a la cuidadora que se'n fes càrrec perquè es mudava fora d'Espanya i, encara que al principi li donava diners per a cobrir les despeses d'alimentació, va deixar d'enviar-ne i no va tornar a preocupar-se d'ell. Al seu retorn a Espanya, li va demanar a la jove que li retornés l'animal i, davant la seva negativa, va emprendre accions penals contra ella per a recuperar-ho.

El Jutjat d'Instrucció 1 d'Oviedo va absoldre a la cuidadora en tenir en compte, entre altres, un informe de la veterinària on assegurava que l'animal es trobava en perfecte estat de salut, que tots dos mantenien "importants llaços d'afectivitat" i que un canvi de l'ambient i nucli familiar li podia ocasionar "patiments evitables".

L'amo va acudir llavors a la via civil on va presentar la denominada "acció reivindicatòria" per a reclamar "la cosa que és seva", en estar en aquell moment equiparats els animals amb objectes i, en primera instància, el jutjat li va donar la raó a través d'un acte d'execució en el qual s'ordenava el seu lliurament provisional.

La cuidadora va demanar l'assessorament d'Apadevi que va formular oposició a l'execució provisional, resolta ara a favor seu en aplicar-se la nova normativa que va entrar en vigor el 5 de gener.

La jutgessa reconeix en l'acte que no es tracta del lliurament "d'una cosa, sinó d'un animal" que, segons l'article 333 bis del Codi Civil, és "un ésser viu, dotat de sensibilitat, de manera que totes les decisions que afectin un animal han d'assegurar el seu benestar conforme a les característiques de cada espècie".

Per tant, fins que es decideixi definitivament la titularitat de l'animal per mitjà d'una sentència ferma, el benestar del gos aconsella, ressalta l'acte, no establir canvis en la seva situació actual que podrien no ser definitius i generar un sofriment innecessari a l'animal que es veuria separat de manera brusca de qui ha estat la seva cuidadora, almenys durant els últims tres anys.