Els nostres petits amics felins ens donen moltes satisfaccions però també omplen de pèls tot allò que troben al seu pas. A vegades pot resultar difícil treure'ls, però no et preocupis, tenim solucions. Aquí us deixem uns trucs per a desfer-vos d'aquests indesitjables pèls.

Als gats els agraden les manyagues i carícies, per això comprar un raspall de goma per a treure pèls és ideal. Recullen els pèls evitant que els perdin per tota la casa. Pentina'l suaument una vegada al dia, sense fer força ni estirades.

D'altra banda, una bona solució per als pèls de les mantes és comprar uns guants de plàstic i passar la mà realitzant moviments circulars fins que els pèls s'agrupin i puguis retirar-los fàcilment. Per a treure'ls de la roba, el millor és comprar un rotllo adhesiu per a eliminar pelusses.

És important que entre el menor nombre possible de peces amb pèl en la rentadora. Sacseja-les bé, o fins i tot passa'ls per damunt el rotllo adhesiu que hem comentat anteriorment. Una vegada acabada la rentada i retirada la roba, realitza una rentada curta o un cicle d'aclarit amb el tambor de la rentadora buit. Després passa una esponja humida per l'interior per a eliminar els pèls que hagin pogut quedar.