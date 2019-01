Com sortir airosa d'un 'bad skin day'

Les condicions mediambientals, el nostre estat d'ànim o nerviós, un menjar que no ens ha sentat bé... tots aquests factors poden fer que, d'una forma inesperada, tinguem un bad skin day. Un granet inesperat, bosses sota els ulls, ulleres marcades, el rostre apagat... T'ajudem a enfrontar-te amb èxit davant un bad skin day.

Com dissimular un granet inesperat

Mai toquis el granet amb els dits! El primer i més greu error és tractar de "rebentar" el granet amb els nostres dits, sobretot quan es realitza amb les ungles es produeix lesió i inflamació dins de la pell. Ja no només perquè infectem la ferida que produïm amb els bacteris que tenim a les mans; sinó perquè és molt probable que el pus no surti cap a l'exterior i que exploti dins de la nostra pell ocasionant una forta lesió inflamatòria i en els casos més extrems una cicatriu. Posa-li fre i redueix la inflamació. Mai s'han de tocar però el que si podem fer és netejar la pell i aplicar màscares sobre el granet que netegin i equilibrin els bacteris i redueixin la inflamació. Dissimula-ho aplicant sobre ell un corrector verd i, damunt, un maquillatge no oclusiu i durant el dia vaporitza el rostre amb una boira amb zincada 2-3 hores.

Bosses sota els ulls

Estén el producte tractant del contorn dels ulls per la parpella inferior mitjançant pressions suaus i rítmiques des del lacrimal a les temples amb els dits anular i cor. Realitza aquest moviment almenys cinc vegades i amb totes dues mans alhora. Maquilla tot el rostre amb un color que s'assembli al de la teva pell. Utilitza un to una mica més fosc per a la zona de les bosses. Recorda que per a reduir volum es té enfosquir sensiblement la zona. Amb el dit anul·lar, tecleja sobre els contorns de l'ombra més fosca. D'aquesta forma difuminaràs el to fosc, fonent-lo amb el més clar de tot el rostre. Segella les correccions amb pols translúcids que no siguin brillants ni irisats! Maquilla els teus ulls intentant triar colors foscos i sense lluentors, que donarien més realç als volums que desitgem enfonsar òpticament.

Ulleres marcades

En primer lloc has de triar el color adequat de l'antiulleres. Aquest dependrà del color que tenen aquestes i de si són molt marcades, així com del color del cutis.



Els correctors grocs contraresten el to blau clàssic de les ulleres

Encara que si la ullera és marró fosca, l'indicat és utilitzar un corrector en un to coral

Si la coloració és blavosa i la pell és fosca, opta per un to préssec

En canvi, si la pell és clara, t'anirà bé un beix

I si la ullera és grisa en lloc de blau, l'ideal és un beix rosat

Així és com has d'utilitzar-lo:

Neteja i hidrata bé la zona amb un contorn d'ulls adequat (antifatiga, antiarrugues, antiulleres, antibosses...), aplicant-lo amb petits tocs sobre l'os de sota l'ull (mai directament sobre la parpella inferior!) i estenent amb suavitat. Aplica molt poc corrector just sota les pestanyes inferiors amb un pinzell o amb lleugers tocs amb el tou del dit, de forma suau i sense pressionar mai ni fregar. Estén realitzant tocs suaus i, si és necessari, aplica una mica més. Sempre és millor tornar a aplicar que haver d'eliminar el sobrant. No t'oblidis d'aplicar una mica en la vena que passa pel nas, al costat del llagrimal Finalment, aplica el fons de maquillatge i maquilla el rostre com desitgis.

Rostre apagat

Si et despertes amb la pell cansada i sense lluentor:

1. Neteja el teu cutis i realitza un massatge suau per a activar la microcirculació. Així millorarà també l'aportació d'oxigen a l'epidermis.

2. Aplica una ampolla d'efecte flaix rica en Vitamina C que t'aportarà lluminositat i vitalitat.

3. A continuació utilitza una crema amb àcid hialurònic per a saciar la seva set i millorar la seva transparència.

4. Si et maquilles, fes-ho amb bases i il·luminadors suaus que continguin partícules per a reflectir la llum i irradiar lluminositat.