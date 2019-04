Protecció solar urbana: mai sense la protecció adequada!

Amb el canvi horari de fa unes setmanes, i en plena carrera cap al solstici d'estiu, les hores de sol són més i els seus raigs són més nocius per a la nostra pell que durant la tardor i l'hivern. Si ja durant aquests mesos hem d'utilitzar protecció solar, en aquests moments aquest gest és imprescindible, sobretot si després del treball ens prenem una cervesa en una terrassa o aprofitem per a anar i tornar a treballar caminant.

Has de saber que el 80% dels raigs UV es reben en els entorns urbans, quan la pell està menys protegida.

Així doncs, la nostra recomanació és que sempre portis amb tu un protector solar per a anar posant-te crema durant el dia i, fins i tot en l'oficina o el treball, si estàs prop d'una finestra i a costa dels raigs del sol...

Els protectors solars urbans han de complir tres funcions fonamentals:

1. Que siguin de grandària reduïda per a poder portar-los en la bossa i així posar-nos sempre que sigui necessari.

2. Que s'apliqui fàcilment, sense deixar marques blanques i no t'obligui a buscar un mirall.

3. Que ens doni bon aspecte, sense sensació de pell pesada amb fotoprotector.

Si a aquests requeriments li afegim que el fotoprotector tingui un toc de color, perquè ens ajudi a tenir millor cara... bingo!

Una selecció de protectors solars urbans

B-Protect 50+, d'Eau Thermale Avène. Producte multifuncional, que en un sol pas ofereix protecció solar i un rostre fresc i radiant. Ofereix molt alta protecció contra els raigs UV, escut antipol·lució i efecte embellidor gràcies a la seva textura evolutiva inèdita, que transforma la crema blanca en una crema amb un color daurat suau. Es pot utilitzar després del sèrum habitual i aplicar tantes vegades com sigui necessari. En tot moment la sensació és de pell nua. El seu preu: 14,70€/30ml.

SPF 50 Perfecting Fluid, de Lancaster. Aquest fluid no gras de textura sedosa i iridescent és una base radiant que allisa i homogeneïtza la pell. La base ideal de maquillatge, la seva fórmula combina la forta protecció amb una prevenció dels signes d'envelliment cutani, al mateix temps que instantàniament potencia la resplendor de la pell. Aquest és un producte urbà company de viatges, l'ideal per a portar amb tu, que et pots aplicar a qualsevol hora per a protegir la pell i subtilment mantenir el cutis perfecte. El seu preu: 48,10€/

Fluid Protector amb Color Antiedat Sunissime SPF 30 i 50, de Lierac. Aquest tractament facial antiedat amb color, posseeix un sistema protector d'ampli espectre que protegeix dels UVA i UVB, neutralitza els infrarojos i absorbeix la llum visible. La seva fórmula també conté Àcid hialurònic biomimètic que hidrata i emplena la pell seca a causa del sol i un pèptid activador del bronzejat que accelera un to radiant i uniforme, sense taques. El seu preu: 29,90€/40ml.

City Shield, de Sepai. Combinació de protecció contra els UVB, UVA, ANAR i llum visible. La seva textura, molt fluida i lleugera, no deixa una pel·lícula blanquinosa, hidrata sense deixar greix, permet la respiració cel·lular, i a més és una fórmula lliure de parabens, sulfats, silicones, aldehids i olis minerals. A mitjà termini, el seu poder antioxidant ho converteix en una arma antiedat eficaç. A llarg termini, protegeix i repara l'ADN, prevenint el mal que esdevé a nivell extracel·lular i intracel·lular. Finalment, també protegeix dels efectes crònics de la inflamació cel·lular en contenir i evitar l'estat de microinflamació latent que causa la contaminació i les diferents radiacions lumíniques. El seu preu: 30€/29ml.

Anthelios Pocket SPF50+, de La Roche-Posay. Fórmula de fàcil aplicació i obertura pràctica i fàcil per a usar en qualsevol moment i qualsevol lloc. Amb dos formats de butxaca – un per a adults i un altre per a nens – La Roche-Posay ofereix la protecció avançada d'Anthelios en una textura fluida i format ultracompacte, còmode i amb obertura "tic-tac". El seu preu: 11€/30ml.

Esthederm Bronz Repair Sun Kissed, d'Institut Esthederm. Tractament protector antiarrugues i refermant amb color i protecció UVB UVA. Garanteix un bronzejat intens i durador, protegeix la pell i optimitza el bronzejat natural i prevé el fotoenvelliment. El seu preu: 67€/50ml.

Photoderm Nude Touch, de Bioderma. Innovador fotoprotector que, alhora ofereix un tractament de bellesa específic per a pells mixtes i grasses. Aquest tractament solar diari limita sistemàticament l'excés de lluentor i les imperfeccions de la pell, amb un element de maquillatge ultrasensorial i un efecte pell natural. Compta amb un elevat factor de protecció solar mineral 50+ amb 8 hores d'acció matificant. La seva textura sensorial i ultralleugera aporta un vel imperceptible amb efecte pell natural i un toc vellutat, allisa la textura de la pell, potència la lluminositat i limita les imperfeccions. Disponible en tres tons. El seu preu: 16,95€/40ml.

Sun Fluido Sensitive Protect FPS 50+, d'Eucerin. Protector solar facial avançat dissenyat específicament per a protegir enfront dels danys provocats per la llum ultraviolada. Per a pell normal o mixta. Amb el sistema Advanced Spectral Technology, Eucerin Sun Protection compleix amb els estàndards més alts de la UE de protecció enfront de la radiació UVB/UVA. A més protegeix de la llum visible d'alta energia, un tipus de radiació solar que també és una causa important de fotoenvelliment, ja que indueix en la pell la generació d'espècies reactives d'oxigen.