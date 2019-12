Les tendències en moda d'esquí

Recentment s'ha inaugurat la temporada de neu a bona part de les estacions d'esquí i, encara que cadascuna té les seves peculiaritats quant a vestimenta, hi ha propostes amb les quals s'encerta en qualsevol lloc.

Una és l'eterna combinació de blanc i negre, que recrea aquest any la casa Superdry, amb anoracs com el que apareix a la imatge, que no arriba als 200 euros. Ja sigui per lliscar per les pistes negres o per a l'après ski, les granotes tornen amb força, sota el guiatge de marques com Fusalp, l'alta costura portada a la muntanya des d'Annency, al cor dels Alps. Aquest tipus de peces ajustades queden molt bé amb botes rematades amb pèl del mateix to. L'après ski (després de l'esquí) abasta tota una sèrie de peces: pantalons, jaquetes, guants, mitjons, botes, samarretes, i comprèn tot un estil de vida que inclou festes, DJ i un munt d'activitats que tenen lloc quan tanquen les pistes.

La casa Perfect Moment destaca per les jaquetes i pantalons retro. Fundada pel cineasta d'esports extrems i esquiador professional Thierry Donard a Chamonix (França), Perfect Moment és la marca més cobejada del moment.

Jane Seim, directora creativa i cofundadora de Cordova, juntament amb el seu marit, Cody Seim, va començar a experimentar amb els seus propis dissenys, i va incorporar textures i estampats que van cridar l'atenció de nombrosos esquiadors.

Moncler té les jaquetes i anoracs de plomes amb tot el charme francès. Fundada el 1952 a Monestier de Clermont, a prop de Grenoble. Són peces per a les pistes i per a la ciutat.

Les botes més desitjades de la temporada són les canadenques Sorel, això sí, amb permís de les tan conegudes Moon Boots, que tampoc faltaran.