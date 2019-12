VÍDEO | Desigual presenta la nova col·lecció 2020 amb una sensual performance

La marca Desigual ha realitzat una cridanera campanya per presentar el seu nou claim de marca 'Love Different' i la nova col·lecció 2020 a Art Basel Miami Beach amb un xou que explora el símbol universal de l'amor: el petó.

Desigual va incitar a quatre-centes persones un divendres nit a Art Basel Miami Beach a besar-se. A besar-se molt. A aprendre a estimar d'una manera diferent passant-s'ho molt bé. No es tracta d'una bacanal... es tracta d'una performance artística amb la qual es va llançar el nou claim de marca. Una obra dirigida per l'artista catalana Carlota Guerrero amb post-party capitanejada pel DJ The Black Madonna i amb la participació de Lola León, filla de Madonna.

La performance es va realitzar en una gran sala amb una escultura de dos grans humans en el fons quan un desconegut se t'acosta i et demana que et posis un mico blanc amb el qual et pots camuflar entre els assistents. La gent es reparteix per l'espai i els llums canvien. Entren desfilant de manera frenètica trenta persones de molt diferents estils, edats, alçada, mides i cultures.

Aquestes trenta persones ballen lliures i salten pels aires. Busquen el seu lloc en l'escultura i en aquest moment tot canvia. Llum, música i moviments es resolen en diferents trobades. Parelles i trios es miren i petó ... un petó etern, llarg. Un petó col·lectiu que inunda l'espai i que fa que el públic s'encomani de les ganes de besar també, s'eleva la freqüència de la sala.

I llavors, sensualitat, excitació i provocació, la llum baixa i apareix el nu. Els trenta cossos en formació de petó deixen entreveure els seus cossos i, just quan pensaves que la performance havia acabat... comença una festa a l'altre costat de la sala amb The Black Madonna, abanderada del LOVE, mentre l'espai s'omple d'una sèrie d'animacions de Mau Morgo que representen el petó etern, de alba a capvespre, de diferents parelles i trios en 3D. L'espai s'omple de rosa, segueix la música i a ballar...